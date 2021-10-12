AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "belli kişileri öldürmek"ten ve "siyasi cinayetler"den bahsedip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef göstermesinin ahlaki olmayan bir tavır ve sorumsuzluk olduğunu aktararak, "6-7 Ekim olayları hakkında ilkeli bir tavır ortaya koyamayanların kalkıp da "siyasi cinayet" spekülasyonları yapmaları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, resmi sosyal medya hesabından, son zamanda tartışmalara yol açan siyasi cinayet konusuna ilişkin bir dizi paylaşım yaptı. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükumetleri döneminde Türkiye'de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verildiğini belirterek, "Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır" ifadesine yer verdi.

Sözcü Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "belli kişileri öldürmek"ten ve "siyasi cinayetlerden"den bahsederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef göstermesinin ahlaki olmayan bir tavır ve sorumsuzluk olduğunu aktararak, "Karanlık dönemlerde planlı kurguların parçası olan bu yaklaşımın tekrar edilmesi asla kabul edilemez" dedi.

Çelik, Türkiye'ye yönelik istikrarsızlaştırma siyaseti güden söz konusu hakaretlerin, yalnızca Türkiye düşmanlarının beşinci kol faaliyetlerine hizmet ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sorumlu bir muhalefet olsaydı, böylesi iddiaları ilgili ve yetkili adli makamlara iletir, gelişi güzel ortalığa saçmazlardı. Bu ancak Türkiye'ye zarar vermekten kaçınmayan bir anlayışın ürünüdür. 6-7 Ekim olayları hakkında ilkeli bir tavır ortaya koyamayanların kalkıp da 'siyasi cinayet' spekülasyonları yapmaları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur."

(Mustafa Cenik/İHA)