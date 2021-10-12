AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Siyasi cinayet spekülasyonları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Siyasi cinayet spekülasyonları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
AK Parti Sözcüsü Çelik:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "belli kişileri öldürmek"ten ve "siyasi cinayetler"den bahsedip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef göstermesinin ahlaki olmayan bir tavır ve sorumsuzluk olduğunu aktararak, "6-7 Ekim olayları hakkında ilkeli bir tavır...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "belli kişileri öldürmek"ten ve "siyasi cinayetler"den bahsedip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef göstermesinin ahlaki olmayan bir tavır ve sorumsuzluk olduğunu aktararak, "6-7 Ekim olayları hakkında ilkeli bir tavır ortaya koyamayanların kalkıp da "siyasi cinayet" spekülasyonları yapmaları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur" ifadelerine yer verdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, resmi sosyal medya hesabından, son zamanda tartışmalara yol açan siyasi cinayet konusuna ilişkin bir dizi paylaşım yaptı. Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderlik ettiği güçlü siyaset sayesinde hükumetleri döneminde Türkiye'de siyasi cinayetlere ve faili meçhullere son verildiğini belirterek, "Böylece siyasetin vesayet odaklarınca sistematik şekilde manipüle edildiği devir kapanmıştır" ifadesine yer verdi.

Sözcü Çelik, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "belli kişileri öldürmek"ten ve "siyasi cinayetlerden"den bahsederek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef göstermesinin ahlaki olmayan bir tavır ve sorumsuzluk olduğunu aktararak, "Karanlık dönemlerde planlı kurguların parçası olan bu yaklaşımın tekrar edilmesi asla kabul edilemez" dedi.

Çelik, Türkiye'ye yönelik istikrarsızlaştırma siyaseti güden söz konusu hakaretlerin, yalnızca Türkiye düşmanlarının beşinci kol faaliyetlerine hizmet ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Sorumlu bir muhalefet olsaydı, böylesi iddiaları ilgili ve yetkili adli makamlara iletir, gelişi güzel ortalığa saçmazlardı. Bu ancak Türkiye'ye zarar vermekten kaçınmayan bir anlayışın ürünüdür. 6-7 Ekim olayları hakkında ilkeli bir tavır ortaya koyamayanların kalkıp da 'siyasi cinayet' spekülasyonları yapmaları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur."

(Mustafa Cenik/İHA)

AK Parti Sözcüsü Çelik: Siyasi cinayet spekülasyonları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur

AK Parti Sözcüsü Çelik: Siyasi cinayet spekülasyonları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur

AK Parti Sözcüsü Çelik: Siyasi cinayet spekülasyonları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur

AK Parti Sözcüsü Çelik: Siyasi cinayet spekülasyonları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biyolojik çeşitliliğin korunması için öncü rol oynayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biyolojik çeşitliliğin korunması için öncü rol oynayacağız"

 Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı"na video mesaj gönderdi Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı"na video mesaj gönderdi Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Hulusi Akar Binali Yıldırım Devlet Bahçeli
Magazin Tamer Karadağlı Tarkan Bülent Ersoy
Spor Serdar Aziz Mesut Özil Ali Koç
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Lewis Hamilton
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti Sözcüsü Çelik: 'Siyasi cinayet spekülasyonları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 11:35:08. #1.12#