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AK Parti Söke İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti Söke İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi Söke İlçe Danışma Kurulu toplantısı belediye başkanları, ve partilileri katılımı ile gerçekleştirildi.

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MENDERES, İZMİR (İHA) - Adalet ve Kalkınma Partisi Söke İlçe Danışma Kurulu toplantısı belediye başkanları, ve partilileri katılımı ile gerçekleştirildi.

Halil Moral Düğün salonunda yapılan toplantıda açılış konuşmasını Ak Parti Söke İlçe Başkanı Sibel Menderes yaptı. Kendisinden önceki ilçe başkanlarının da bir çok hizmet ürettiğini ancak kendisini daha şanslı hissettiğini belirten İlçe Başkanı Sibel Menderes, Söke'nin hasretle beklediği birçok projenin hayata geçirildiğini yada çalışmanın başlatıldığını söyledi. Menderes, tüm Ak Parti Aydın Milletvekillerine teşekkür etti.

Toplantıda Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Bozdoğan Belediye Başkanı Ufuk Altıntaş, Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez de birer konuşma yaparken, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları'nın da konuşmaları yer aldı.

Söke ile ilgili yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verilen toplantıda, Söke Çayı projesinin planlanan tarihten önce bitirileceği, iki adet okul inşa edileceği, 405 konutluk TOKİ projesi için de çok yakında ihaleye çıkılacağı belirtildi. Ayrıca Söke'ye yapılması planlanan spor kompleksinin de hayata geçirilmesi için çalışmaların devam ettiği aktarıldı. - AYDIN

AK Parti Söke İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı

AK Parti Söke İlçe Danışma Kurulu toplantısı yapıldı

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