AK Parti'li Güneş, Paris İklim Anlaşması'nı değerlendirdi

KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Paris İklim Anlaşması'na ilişkin, "Bu anlaşma hem kamusal hem de özel sektörü yeşil dönüşüme dahil edecektir." dedi.

Güneş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyanın son yüzyılda ciddi bir iklim değişikliği ile karşı karşıya kaldığına dikkati çekti. Yaşanan bu olumsuz süreçleri tersine çevirebilmek için 196 devletin Paris İklim Anlaşması etrafında birleştiğini vurgulayan Güneş, "Anlaşma hükmünde taraf ülkeler sıfır emisyon hedefi koymuşlardır. Türkiye olarak biz de 2053 yılına kadar sıfır emisyon hedefine ulaşmak istediğimizi açıklamış bulunuyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin anlaşmaya taraf olduğu 2015 yılından itibaren ulusal çapta önemli adımlar attığını ifade eden Güneş, "Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla elektrik enerjisi üretiminin payını yüzde 53'e yükseltmiştir. Bu kapasiteyle Avrupa'nın beşinci, dünyanın ise 12. ülkesi konumundadır." bilgisini verdi.

Anlaşmanın Mecliste onaylandığına işaret ederek şunları kaydetti:

"Bu anlaşma, hem kamusal hem de özel sektörü yeşil dönüşüme dahil edecektir. Özellikle sanayicilerimizin anlaşmanın kapsamına ve taahhütlerine yönelik adımlarını yakından takip etmeleri gerektiğini iyi anlamamız gerekiyor. Bir sanayi şehri olan Karabük'te de sanayicilerimizin süreci iyi değerlendirerek altyapılarını, enerji kaynaklarını devletimizin koordinesinde dönüştüreceklerine inanıyoruz."