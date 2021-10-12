AK Parti'li Aydemir, 'siyasi cinayetler işleneceği' iddiasını değerlendirdi Açıklaması - Haberler
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AK Parti'li Aydemir, "siyasi cinayetler işleneceği" iddiasını değerlendirdi Açıklaması

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Politika
AK Parti'li Aydemir,

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, siyasi cinayetler işleneceği iddiasına ilişkin, "Maksatları ülke vasatına korku iklimini yerleştirmek.

ERZURUM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, siyasi cinayetler işleneceği iddiasına ilişkin, "Maksatları ülke vasatına korku iklimini yerleştirmek. Bu korku iklimi ile akılları sıra oyları kendilerine devşirmek." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dün hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Uçma'ya Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve AK Parti camiasına başsağlığı diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "siyasi cinayetler konusunda kaygılarım var" sözlerini değerlendiren Aydemir, "Ne maksat güdüyor acaba bunlar? Maksatları ülke vasatına korku iklimini yerleştirmek. Bu korku iklimi ile akılları sıra oyları kendilerine devşirmek." diye konuştu.

Aydemir, Kılıçdaroğlu'nun "PYD'den ne olur? Bize mi saldıracak?" ifadelerine ilişkin ise "Şimdi neler olduğunu görüyoruz. Gencecik vatan evlatları, dün yine iki polisimiz katledildi. Onun 'PYD bize mi saldıracak?' deyip sahiplendiği PYD'nin attığı roketlerle şehit oldular. Biz bunu biliyoruz. Eğer umdukları ya da duyumları buysa biz bunları biliyoruz. Bunlara karşı verilen mücadele çok, Allah'ın izni ile bunlar bize hiçbir şekilde zarar veremeyecek. Ülkemiz hedeflediği Kızıl Elma çizgisine doğru emin adımlarla yürüyor." görüşünü paylaştı.

AA / Zehra Aydın Turapoğlu - Son Dakika Haberleri
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