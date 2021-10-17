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AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, gençlerle bir araya geldi

AA / Tezcan Ekizler - Haberler | Politika
AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, gençlerle bir araya geldi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim Fakültesinde okuyan bir grup öğrenciyi Buca ilçesindeki evlerinde ziyaret etti.

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Eğitim Fakültesinde okuyan bir grup öğrenciyi Buca ilçesindeki evlerinde ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kerem Ali Sürekli, ziyarette gençlerle sohbet etti.

AK Parti'nin gençlere çok önem verdiğini vurgulayan Sürekli, "Seçme ve seçilme yaşını 18'e düşürdük. Şu anda; TBMM'de 35 yaşın altında 14 milletvekilimiz, belediyelerimizde 1472 meclis üyesi kardeşimiz memleketi ve şehri için çalışıyor. Tüm gençlerimize sesleniyorum. Araştırın, öğrenin ve doğru yerde siyaset yapın. Çözümler, projeler üretin. Devletine bağlı, milli değerlerle donanmış, vatansever gençlerimizin her şartta her alanda arkasındayız." ifadelerini kullandı.

Sürekli, AK Parti iktidarında gençlere yönelik yatırımlar hakkında şu bilgileri paylaştı:

"2002'de 190 olan yurt sayısı 2021'de 769'a, 182 bin 258 olan yatak sayısı 719 bin 567'ye, yurt bulunan il sayısı 75'ten 81'e, ilçe sayısı 57'den 241'e çıktı. Ayrıca, beslenme yardımı 9 liradan 570 liraya, kredi ve burs verilen öğrenci sayısı 451 bin 550'den 1 milyon 449 bin 387'ye yükseldi. Kredi ve burs miktarı ise lisans öğrencileri için 45 liradan 650'ye, yüksek lisans öğrencileri için 90 liradan 1300 liraya, doktora öğrencileri için 135 liradan 1950 liraya çıktı. Öğrenci sayımız Avrupa'nın ilk sırasında. Kız öğrenci sayımız sadece son bir yılda yüzde 42'den 49'a yükseldi. Bizim için üniversitelerimiz, devletten ve toplumdan uzak hükümranlıklar değil, eğitim ve bilim yuvalarıdır. Hiçbir yapının aksini inşa etmesine izin vermeyiz. 19 yıl önce ülkemizdeki sadece 9 olan gençlik merkezi sayısını 376'ya çıkardık."

AK Parti'nin doğru yolda çalışmalara devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmamasını isteyen Sürekli, "AK Parti; gençliği birileri gibi basamak olarak değil, yol ve dava arkadaşı olarak görmeye devam edecek." şeklinde konuştu.

Sürekli, ziyarette gençlerle türkü de söyledi.

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, gençlerle bir araya geldi

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, gençlerle bir araya geldi

AK Parti İzmir İl Başkanı Sürekli, gençlerle bir araya geldi

AA / Tezcan Ekizler - Son Dakika Haberleri
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