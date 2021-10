AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım: "Kıbrıs bizim için siyaset üstüdür, et ve kemik gibiyiz"

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) davetli olduğu Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, "Kıbrıs bizim için siyaset üstüdür, et ve kemik gibiyiz" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Genel Kurultayı başladı. Üç adayın yarıştığı kurultayda, konuşmalar ve faaliyet raporların okunması ile oy verme işlemi ile başladı. Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda yer alan kurultayın açılışına KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da katıldı. Divan Başkanı olarak Sunat Atun, yardımcılığına Menteş Gündüz, üyeliğe Özdemir Berova, İzlem Gürçağ Altuğra ve Yasemin Öztürk seçildi. Başkanlık divanının oluşturulmasının ardından saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden kurultay açılış programı, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, UBP Genel Başkanı Ersan Saner ve misafir konukların konuşması ile devam etti.

"Türkiye ile ilişkileri geliştirdim"

UBP Genel Başkanı Ersan Saner de kurultayda yaptığı konuşmada, yaklaşık bir yıl süren UBP Genel Başkanlığı ve 11 ay sürdürdüğü Başbakanlık dönemini ve hedeflerini anlattı. Saner, partinin gelecekteki üç yıllık planını yaparken siyasi bir komplo ile karşı karşıya kaldığını söyledi. Saner, hayatı boyunca en güçlü insanın kendisiyle barışık olan insan olduğu inancıyla çalıştığını, inandığı değerler için çalıştığını, siyasi etiğe önem verdiğini, çalmadığını, çırpmadığını kaydetti.

Örtülü ödenekten bir TL kullanmadığını, halk çıkarlarını koruduğunu, partiyi bir arada tutmak, hükümeti yürütmek çerçevesinde UBP geleneklerine uygun davrandığını, Türkiye ile el ele yürüdüğünü ifade eden Saner, "Herkes görevden kaçarken görevi aldım hükümet kurdum, zor bir dönemde iktidar olmanın zorluklarını yaşadım, arkadaşlarımla çalıştım tek başına iktidarın konuşulmasına kadar geldim, Türkiye ile ilişkileri geliştirdim, Maraş açılımı, Kıbrıs konusunda Cumhurbaşkanı ile tam uyum içinde çalıştık, ne söz verdiysek hükümette yerine getirdik" dedi.

"Covid salgınında dünyanın en başarılı 5 ülkesinden biriyiz"

Covid döneminde ülkeye 500 bin doz aşı getirildiğini, eğitim ve turizmin açıldığını, canlandığını ifade eden Saner, Türkiye ile protokoller imzaladığını, bütçe ve alt yapının gelişmesine katkı sağladığını söyledi, "Covid salgınında dünyanın başarılı 5 ülkesinden biriyiz" ifadesini kullandı. E-devlet binası altyapı çalışmaları yol çalışmalarının sürdüğünü, sulama projesinin devam ettiğini ifade eden Saner, yeni dönemde de, devlet hastanesi temeli, Ercan açılışı, dijital dönüşüm, enerji sorununu aşmak gibi planları olduğunu, ancak "siyasi, etik dışı bir komplo sonucu ortaya çıkan sorunla ilgili hukuk mücadelesi yürüteceğinden dolayı adaylığını geri aldığını" söyledi. Kendisine karşı yapılanlara siyasi ve hukuksal mücadelesinin devam edeceğini ifade eden Saner, "Partinin geleceği için bunu yaptım. Vicdansızlık, koltuk uğruna genel başkanına bu komployu kuranlara ve başındakilere geçit vermeyeceğim" dedi. Saner, adaletten şaşmadan, UBP değerlerine sahip çıktığını söyledi ve hataları varsa halktan affını, partililerden de helallik isterken, bir kişi hariç herkese hakkının helal olduğunu söyledi.

Yıldırım: "Kıbrıs bizim için siyaset üstüdür, et ve kemik gibiyiz"

Binali Yıldırım da AK Parti Genel Başkanvekili olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Yıldırım, UBP'nin başarılı bir kurultay geçirmesini ve ülkeye, halka hayırlı olmasını diledi. Türkiye'nin 98. kuruluş yılını kutladıklarını belirten Yıldırım, Atatürk ve silah arkadaşlarını andı, KKTC'nin de bu coşkuya ortak olduğunu, bundan mutlu olduklarını vurguladı. Türk halkının her zaman bağımsız ve hür yaşadığını ifade eden Yıldırım, Kıbrıs'ın Akdeniz'de sadece bir ada olmadığını, KKTC'nin de sıradan bir devlet olmadığını, Anadolu'nun, Türk milletinin ayrılmaz parçası ayrıca Kıbrıs Türk halkının bağımsız hür egemen yaşamasının Türkiye'nin milli davası olduğunu kaydetti. Kıbrıs Türk halkının hakkını her zaman her alanda koruyacaklarını ifade eden Yıldırım, KKTC'nin bölge için önemine işaret etti, geleceğe emin adımlarla yürümenin tek ses, tek yürek olmaktan geçtiğini söyledi. Yıldırım, UBP'nin kurucusu Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı da yad ederek, Türk milletinin hiç bir dönem boyunduruk altına girmediğini girmeyeceğini vurguladı, vatan, hürriyet ve istiklal uğruna şehit olan herkesi andı. Kıbrıs Türk halkının birlik beraberlik içerisinde hareket etmesinin önemine işaret eden Yıldırım, siyasetin zorluklarına işaret etti, siyasette etik içinde hareket edilmesi gerektiğini, bunu yapanlara karşı dik durulması gerektiğini vurguladı. Yıldırım, FETÖ örneğini vererek, "Sayın Başbakan bunlar önemli değil, geçecektir, önemli olan Türkiye ile KKTC'nin el ele omuz omuza yolculuğudur. UBP'nin birlik beraberlik içinde bu sorunları çözeceğine, siyasi istikrarsızlığa sebep verilmeyeceğine eminim" dedi. Yıldırım, kurultaydan istikrar ve güvenin çıkacağına inanç belirtti. "Kıbrıs bizim için siyaset üstüdür, et ve kemik gibiyiz, parti hükümet fark etmeden daima KKTC'nin yanında olduk olmaya devam edeceğiz" diyen Yıldırım, Kıbrıs görüşmelerinde de ülkeye UBP'nin sahip çıktığını söyledi.

50 yıl süren müzakerelerde bir arpa boyu yol alınamadığını, Rum zihniyeti değişmedikçe çözüm olmayacağını bildiklerini ifade eden Yıldırım, yeni dönemde ortaya konan "eşit egemen iki devlet kabul edilsin" sesinin her yerde yankılandığını ve Kıbrıs'ta artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağının ilan edildiğini söyledi.

KKTC'nin BM ve AB tarafından haksızlığa uğradığını, KKTC ve Türkiye'nin el ele vererek mücadelesini sürdüreceğini, iki ay yıldızlı bayrağın buralarda dalgalanmaya devam edeceğini ifade eden Yıldırım, "Kuzey Kıbrıs'ın gasp edilmiş hakları geri alınana kadar mücadelemiz sürecek" dedi.

"Kıbrıs Türk halkı Güney'in merhametine bırakılamaz"

Birleşmiş Milletler'in de artık yeni parametreleri gündeme alması gerektiğini ifade eden Yıldırım, "Haklı davayı sonuçlandırmak için var gücümüzle çalışacağız. Kıbrıs Türk halkı Güney'in merhametine bırakılamaz, hak ve çıkarlarınız Türkiye'nin garantörlüğü altındadır ve ilelebet devam edecektir, bunu herkes kafasına yazsın" ifadelerini kullandı. Yıldırım, kurultayda kazanan kim olursa olsun ülkeyi iyiye ileriye götürmesi için destek vereceklerini, hedefin ülkenin ve Türkiye ile ilişkilerin ileriye taşınması olduğunu söyledi.

Tatar'dan birlik beraberlik çağrısı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da UBP'nin 22. Olağan Kurultayı'nın ülkeye hayırlı olmasını diledi. Tatar, UBP'nin her zaman birlik ve beraberliğini koruduğunu ifade ederek UBP'de siyaset yaptığı dönemi işaret etti ve cumhurbaşkanı seçilmesinde önemli yeri olan partililere teşekkür etti. Kurultay sonucunda ortaya çıkacak iradeye herkesin saygı duyması ve birlik beraberlik içinde geleceğe yönelik adımların atılmasının önemine işaret eden Tatar, önemli olanın ülkenin ve halkın refahı, güçlü bir KKTC olduğunu kaydetti. Türkiye tarafından da desteklenen yeni siyasetin desteklenmesi ve iki devletli egemenlik temelinde bir anlaşmanın dünyaya anlatılmasının önemine işaret eden Tatar, federal çözümün geride kaldığını yeni siyaset temelinde bir anlaşma için çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Tatar, bu konuda atılan adımlarda ve Türkiye ile ilişkilerde güçlü bir UBP'nin önemine işaret ederek UBP Kurultayı'nın hayırlara vesile olmasını diledi, ulusal davaya sahip çıkılmasının önemine vurgu yaptı. Tatar, ülkenin geleceğe güvenlik içinde ekonomik gücü ve kalkınmasıyla yürümesinin en büyük beklentisi olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından kurultayın açılış programı sona erdi. Oylamaya geçildi. Oylama yarın 19.00'a kadar sürecek. Oylamanın ardından sayım yapılacak. Herhangi bir adayın, toplam üye sayısının oylarının yarısından bir fazlasını alamaması halinde kurultay ikinci tura kalacak. En çok oyu alan iki aday bir hafta sonra gerçekleşecek ikinci turda yarışacak. İkinci turda en çok oyu alan aday UBP Genel Başkanı olacak. - LEFKOŞA

