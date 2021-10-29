AK Parti Genel Başkanvekili Yıldırım'dan Sait Badıllı'ya ziyaret

ŞANLIURFA (İHA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Badıllı Aşireti'nin önde gelen isimlerinden Sait Badıllı'yı Ankara'da tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Şanlıurfa'nın ve Badıllı Aşireti'nin önde gelen kanaat önderlerinden Sait Badıllı, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da açık kalp ameliyatı (by pass) oldu. Ankara Güven Hastanesi'nde başarılı bir ameliyat geçiren Sait Badıllı'yı ziyaret eden AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Binalı Yıldırım'ı geçmiş olsun ziyaretinde eski Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Çelik, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, Sait Badıllı'nın oğulları Mehmet Badıllı, Adnan Menderes Badıllı, Ahmet Badıllı ve yakınları karşıladı.

Kendisi de Badıllı Aşireti'nin bir kolundan olan ve Şanlıurfa Badıllı Aşireti ile akrabalık bağları olduğu için daha önce de Şanlıurfa'daki köyünde Sait Badıllı'yı defalarca ziyaret eden Binali Yıldırım, Sait Badıllı ile bir süre sohbet etti ve genel durumu hakkında bilgi aldı.

Öte yandan Sait Badıllı'ya AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Şanlıurfa Milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Ahmet Akay, Halil Özcan, Hilvan Belediye Başkanı Aslan Ali Bayık, Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, birçok siyasi ve bürokrat da ziyarette bulundu. - ANKARA