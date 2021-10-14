AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı - Haberler
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AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı

İhlas Haber Ajansı / Kübra Nur Atik - Haberler | Politika

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik yılı açılış programına katıldı.

ARTUKLU, MARDİN (İHA) - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı

MARDİN - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Mardin Artuklu Üniversitesi Akademik yılı açılış programına katıldı.

Numan Kurtulmuş Mardin'de bir dizi ziyaretlerde bulunarak Mardin Artuklu Üniversitesi akademik yılı açılış programına katıldığı. Programa Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, öğretim üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

Törende bir konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Irak'ta Suriye'de ayrılıkçı fikirlerin darmadağın hale geldiğini söyledi. Kurtulmuş, "Osmanlı Cihan Devletinin 20 yıl gibi küçük bir süre içerisinde paramparça olarak yaklaşık 4 milyon kilometre kareden, 780 bin kilometre kareye nasıl döndüğünü biliyoruz. Bunun temelindeki birçok faktör vardır ama en önemli unsurlardan birisi örneğin Balkanlar'daki tarumar oluşumuz ayrılıkçı fikirlerdir. Arap dünyasındaki isyanların birçoğu oralardaki yıkılış ve çöküş milliyetçiliğin, halkçılığın oralarda yükselmesindendir. Halbuki bu coğrafya bütün insanları bütün farklılıkları bir arada tutan bir coğrafyadır. İşte Mardin'den bahsediyoruz. Mardin aslında bir ebru teknesi içinde her türlü ırktan her türlü inançtan insanların bulunduğu ve asırlardır birlikte yaşadığı bir şehirdir. Ülkemizde böyledir. Dolayısıyla biz insanlarımızın farklılıklarını asla ayrılık vesilesi olarak görmeyeceğiz" diye konuştu.

Ana dili konusunda insanların kendi anadillerini ve ana kültürlerini rahat bir şekilde konuşabilmelerinin en temel insani meselelerden birisi olduğunu belirten Kurtulmuş, "Öyle olduğu için artık üniversitemizde Kürt Dili ve Edebiyatı bölümünü açan bizim yönetimimiz olmuştur. Aynı şekilde ret, inkar ve asimilasyon politikalarının reddederek, vatandaşlarımızın tamamını etnik kökeni ne olursa olsun mezhebi meşrebi ne olursa olsun dini diyaneti ne olursa olsun eşit ve özgür vatandaşlar olduğu inancı ile hareket edenler biz olduk" şeklinde konuştu.

Üniversitelerin, ülkelerin çağdaşlaşma yolculuğunun en önemli aktörlerinden biri olduğunu vurgulayan Vali Mahmut Demirtaş, "Bu temel anlayışla çalışmalarını sürdüren Artuklu Üniversitemiz de ülkemizin yıldızı yükselen akademik duraklarından biridir. Birçok bölümü bünyesinde barındıran üniversitemiz, hayata geçirdiği çalışmalarla üniversitelerimiz arasındaki konumunu her geçen gün yukarıya taşımaktadır" dedi.

Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, ise yeniden yüz yüze eğitimden vazgeçip o soğuk ekranlara mahkum kalınmaması temennisinde bulundu.

Programdan sonra Artuklu Üniversitesi kampüsünde sosyal yaşam merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı
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Haber: AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş akademik yılı açılış programına katıldı - Haberler
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