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AK Parti'den Malatya'da üye seferberliği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
AK Parti'den Malatya'da üye seferberliği

Malaty Soykan Yeni Cami önündeki meydanda kurulan stantta AK Parti'ye üye kaydı yapılmaya başlandı.

Malaty Soykan Yeni Cami önündeki meydanda kurulan stantta Ak Parti'ye üye kaydı yapılmaya başlandı.

Soykan Yeni Cami önnde kurulan ve Ak Nokta olarak isimlendirilen stant ve araçlarda vatandaşların AK Parti'ye üye kayıt işlemlerine başlandı. Meydanda AK Parti İl Teşkilatı yöneticileri tarafından gerçekleştirilen üye kayıt işlemlerinin 5 gün süreceği öğrenildi.

AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, üye kaydı programında yaptığı konuşmada, "Bugün il teşkilat mensuplarımız ile birlikte teşkilat çalışmalarımız kapsamında yeni camii meydanındayız. Yaklaşık üç aydır hummalı bir şekilde devam eden yeni üye kayıt çalışmalarımıza şehrimizin en merkezi noktalarından biri olan Yeni Cami meydanında devam ediyoruz. Yaklaşık beş gün boyunca burada bulunacak olan AK NOKTA araçlarımız ve görevli teşkilat mensuplarımız partimize, ailemize katılmak isteyen hemşerilerimizin kayıtlarını gerçekleştireceklerdir" dedi.

"İktidar olmanın muktedir olmanın yolu gönüllere girmektir"

AK Parti'nin 20 yıldır Türkiye'ye büyük hizmetler veren ifade eden Başkan Koca, "AK Parti hükümetleri bir yandan ülkemizin büyümesi ve güçlenmesi için önemli adımlar atarken, diğer yandan da AK Parti teşkilatları olarak bizler, AK Parti ailesinin daha fazla büyümesi için gece gündüz demeden bütün mensuplarımız ile gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Birileri gibi sadece sosyal medyadan algı operasyonları yapmıyoruz. Birileri gibi sonu olmayacak hezeyanlara ve hülyalara kapılmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bizlere öğrettiği teşkilatçılıkta kapı kapı, fert fert her yüreğe dokunarak, her derdi dinleyerek, her hüznü paylaşarak, her mutluluğu birebir yaşayarak siyaset yapma tarzı ve ahlakı vardır. Ak kadroların, gelecek kadrolarına bırakacağı en büyük miras bu tarz ve ahlakın nesilden nesille aktarılmasıdır. İktidar olmanın muktedir olmanın yolu gönüllere girmektir. Onunda yolunu biliyoruz. Gönüllere girmeye devam edeceğiz. Bugünde bunun için buradayız" şeklinde konuştu. - MALATYA

AK Parti'den Malatya'da üye seferberliği

AK Parti'den Malatya'da üye seferberliği

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