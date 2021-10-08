Ahmet Davutoğlu'ndan anketçileri zora sokacak sözler: 'Gelecek Partisi listede yok' diyorlar

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Haber türk'te Nihal Bengisu Karaca, Muharrem Sarıkaya, Nagehan Alçı ve Serap Belet'in sorularını yanıtladı.

"'GELECEK PARTİSİ LİSTEDE YOK' DİYORLAR"

Seçim anketleriyle ilgili konuşan Ahmet Davutoğlu, çok çarpıcı bir iddiada bulundu. Davutoğlu, "Dürüst çalışan anketçileri bir kenara koyalım. Anketçilerle konuştuğumda, alanda gördüğüm tablo bu diyorum. Siz bizi nasıl yüzde 2-3 görüyorsunuz diyorum. Dedikleri şey şu; efendim 10 kişiden 3 kişi cevap veriyor. Önemli olan o 7 kişi. Telefonla cevap vermekten korkanlar da olabiliyor. Burada metodolojik bir sapma var. Anketçilere şimdiden kara haberi vereyim. Yaptıkları manipülasyonlar sonuç vermeyecek. Son 1 ay içinde 3 kurucumuzun yaşadığı olay var. Sevda Hanım, kurucumuz. Bir gün telefonu çalıyor, 'hangi partiye oy vereceksiniz' diyor. 'Gelecek Partisi'ne vereceğim' diyor. Diyorlar ki, 'Gelecek Parti listede yok, siz bir başka partiyi tercih edin'." diye konuştu.

"SEÇİM SONUNDA GÖRÜŞECEĞİZ"

"Bu ülkenin geleceğini anketçiler belirlemeyecek" diyen Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözü vardı. 'Manşetlerle çarpışa çarpışa geleceğiz' demişti. Allah ve millet şahit olsun bu anketlerle, manşetlerle çarpışa çarpışa geleceğiz. Sahada görecekler. Bir kısmı doğrudan iktidar tarafından yönlendiriliyorlar. Biliyorlar o tabanın bize kaydığını. Dürüst anketçileri tenzih ederim. Diğerleriyle seçim sonunda görüşeceğiz. Onlar bir dahaki seçimde halkın karşısına çıkıp da anket yapma cesaretini bulamayacaklar." ifadelerini kullandı.

"HER PARTİDEN OY ALIYORUZ"

Davutoğlu'nun açıklamalarında satır başları;

"Büyük bir segment Ak Parti tabanından, gidişattan memnun olmayanların oluşturduğu bir segment var ama her partiden oy alıyoruz. Uşak'ta tam da sayın Bahçeli bana sert şekilde tweet attığı zaman, bazı hakaretlerine güler geçerim. 1 gün önce sert açıklama yapmış. Benim Diyarbakır'da yaptığım konuşmalar üzerine. Uşak'ta yolda beni biri çevirdi, 'Sayın Başkanım 65 yaşındayım, 60 yıllık ülkücüyüm. Sizi de tanıyorum, Bahçeli'yi de tanıyorum. Bundan sonra asla vermiyorum, beni nereye isterseniz yazabilirsiniz' dedi. Daha sonra Serok Ahmet dendi.

AK Parti'nin ne kadar zor çözüleceğini biliyorum. Çözülmeseydi keşke. Keşke doğru iş yapsalardı. Ama ülkeyi kötü yönettiler. Çok ah aldılar. Her yerden adaletsizlik feryatları yükseliyor. Gücün insanları birbirlerine nasıl yapıştırdığını biliyorum. İsraf, kibir, dört maaşın nasıl bir yapışkan rolü oynadığını biliyordum. Ama şunu da biliyorum, halktan kopuk olan iktidarların çökmesi mukkadderdir. Bundan sonra bu ivmenin artacağını düşünüyorum. AK Parti'den kopma ivmesi. Bir an için kısa bir sürede büyük sıçrama yapan parti olmaya çalışmadım. Önemli olan Süleymani'ye'nin temeli 7 yılda atılmıştır. Türkiye'de yeni bir siyasi hareketin temellerini doğru atmak. Sonra nasıl olsa yükselir.

"TÜM MUHALEFET PARTİLERİYLE GÖRÜŞÜYORUZ"

"Arkadaşlarıma 'Siyasetin Nevruz'u 1 Ekim'dir' dedim. Siyaset önümüzdeki 10 yılı belirleyecek kadar hareketli olacaktır. Bu hareket içinde bizim Gelecek Partisi'ni kurduktan sonra tempolu yürüyüşümüz devam ediyor. Bütün muhalefet partileriyle görüşüyoruz. Sayın Akşener misafirimizdi, geçen hafta sayın Karamollaoğlu misafirimiz olmuştu. 1 Ekim itibariyle iktidarın bazı hamleleri olacağı bekleniyordu. Siyasi mühendislik hamleleri, sosyal medya düzenlemesi bekleniyordu. Dün sayın Akşener geldiğinde parlamenter sistemi görüştük. Parlamenter sistemle ilgili Türk siyasetinde ilk kapsamlı, çerçeveli açıklamayı geçen sene 9 Kasım 2020'de Gelecek Partisi olarak yaptık.

"DİYALOG, İŞ BİRLİĞİ, İTTİFAK"

Sayın Akşener ve Kılıçdaroğlu da ifade etti. En kapsamlı parlamenter sistem çalışmasının bizim tarafımızdan yapıldığını kadirşinaslıkla ifade etti. Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener'e teşekkür ediyorum. Sayın Akşener 26 Mayıs'ta açıklamış olduğu çalışmayı getirdiler. Karşılıklı görüşülecek. Üç tür ilişki tasavvur ediyoruz. Sistematik bir şekilde. Diyalog, işbirliği, ittifak. Bu üçü ayrı şeyler. Diyalog konusunda kapımız kimseye kapalı değil. Bütün partilerden, sayın Cumhurbaşkanı ve sayın Bahçeli'den de randevu istedim. Bize en ağır hakaretlerde de bulunsalar, memleket meselesi varsa ben Hz. Mevlana'nın torunuyum, kimseye git demem. Kimseye önyargılı bakmaksızın görüşürüz. İş birliği ise ilkeseldir. Parlamenter Sistem ilkesel olarak bu 6 partinin anlaştığı konudur. 6 parti bu konuda mutabakat halinde. Türkiye tek başına kişiselleştirilmiş bir Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'yle değil kurumsallaşmış bir Parlamenter Sistem ile yönetilmeli konusunda anlaşıyoruz. Başka partilerle de çalışma yapıp açıklama yapmayı planlıyoruz. İttifak ise farklı bir şey. Bir seçimle ilgili kader birliği yapmaktır. Parlamenter Sistem ile ilgili işbirliği bir ittifak asla değil.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

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