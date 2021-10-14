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ABD ve Yunanistan arasındaki "Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması" yenilendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

- ABD ve Yunanistan arasındaki "Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması" yenilendi Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında yapılan görüşmede, ABD-Yunanistan arasındaki Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın İkinci Değişiklik...

- ABD ve Yunanistan arasındaki "Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması" yenilendi

WASHINGTON - Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında yapılan görüşmede, ABD-Yunanistan arasındaki Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın İkinci Değişiklik Protokolünü imzalandı.

Yunanistan ve ABD arasındaki Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması yenilendi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, iki günlük resmi ziyaret için geldiği ABD'nin başkenti Washington DC'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Dendias ve Blinken ABD-Yunanistan arasındaki Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması'nın İkinci Değişiklik Protokolünü imzalayarak, söz konusu savunma anlaşmasını 5 yıllığına yeniledi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Blinken, ABD'nin Yunanistan'da birkaç askeri üssü olduğunu hatırlatarak, imzalanan değişikliğin iki ülke arasındaki savunma anlaşmasının süresiz olarak "yürürlükte kalmasına" izin vereceğini ifade etti. Blinken, "Bugün savunma işbirliğimizi güçlendiriyoruz" ifadelerini kullanarak, "Bu güncelleme, anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasına izin verecek ve Yunanistan'daki güçlerimizin yeni lokasyonlarda eğitim ve operasyon yapmasına olanak tanıyor" dedi.

Dendias ise yaptığı açıklamada, ABD'nin Yunanistan'a taahhüdünün her iki ülkenin de birbirlerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü karşılıklı olarak korumaya kararlı olduğunu gösterdiğini aktardı.

ABD ve Yunanistan arasında savunma işbirliğine yönelik anlaşmanın yenilenmesinden birkaç hafta önce ise Yunanistan, Fransa ile de yeni bir savunma anlaşması imzalamıştı.

ABD ve Yunanistan arasındaki Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması yenilendi

ABD ve Yunanistan arasındaki Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması yenilendi

ABD ve Yunanistan arasındaki Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması yenilendi

ABD ve Yunanistan arasındaki
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Haber: ABD ve Yunanistan arasındaki 'Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması' yenilendi - Haberler
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