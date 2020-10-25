POLİSTEN KAÇTI, 5 METREDEN ATLADI, AYAĞINI KIRDI, ÜZERİNDEN 6 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI
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POLİSTEN KAÇTI, 5 METREDEN ATLADI, AYAĞINI KIRDI, ÜZERİNDEN 6 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

25.10.2020 12:57 | Son Güncelleme: 25.10.2020 13:02
POLİSTEN KAÇTI, 5 METREDEN ATLADI, AYAĞINI KIRDI, ÜZERİNDEN 6 KİLO UYUŞTURUCU ÇIKTI

Esenlerde polisten kaçan iki kişiden birisi uyuşturucu torbaları ile 5 metre yükseklikten atlayıp ayağını kırdı.

Esenlerde polisten kaçan iki kişiden birisi uyuşturucu torbaları ile 5 metre yükseklikten atlayıp ayağını kırdı. Yanındaki torbadan 6 kilo uyuşturucu çıktı. 

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize yunus timleri akşam saatlerinde İpekyolu Caddesi üzerinde asayiş denetimi yaptığı sırada E.Ş. arkadaşı H.P. ile  34  AL 5323 Plakalı otomobil ile cadde üzerinde seyir halindeyken polis ekiplerinin denetim yaptığı gördü ve otomobili durdurup geri geri kaçmaya başladı. Otomobilin geri geri kaçtığını gören yunus timleri hemen otomobilin peşine düştü. Yakalanacağını anlayan E.Ş. otomobili durdurup araçta bulunan uyuşturucu poşetlerini 5 metre yükseklikten aşağıya attı ve ardından kendisi de atladı ve sol ayağını kırdı. Acı içinde yerde kıvranan E.Ş. nin yardımına yine polisler koştu ve olay yerine hemen sağlık ekipleri istendi.

Diğer kaçan H.P. de kısa sürede yakalanıp polis merkezine götürüldü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri bacağı kırılan E.Ş.yi polis gözetiminde  Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü.Yaklaşık 6 Kilo uyuşturucu maddeye el koyan yunus timleri otomobilde de yaptıkları detaylı incelemede  yaklaşık 10 bin TL ele geçirildi.

- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özgür EREN

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