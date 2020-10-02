Polis memurları işini yapmak isteyen gazeteciye orantısız güç kullandı
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Polis memurları işini yapmak isteyen gazeteciye orantısız güç kullandı

02.10.2020 10:36 | Son Güncelleme: 02.10.2020 11:44

Denizli'de meydana gelen olayda, polis ve bekçilerin müdahale ettiği bir olayı haber yapmak isteyen gazeteci, iki polis memurunun orantısız güç kullanmasıyla karşı karşıya kaldı. Açıklamada bulunan gazeteci "Karakolun koridorunda otururken bir an hiç dışarıya çıkamayacağımı düşündüm. Bana karşı sert tutumlarını sürekli devam ettirdiler." dedi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar mahallesinde meydana gelen olayda, alkol alan bir grubun çevrede rahatsızlık verdiği iddia edildi. Bunun üzerine gruba önce bekçiler, daha sonra da resmi ekipler müdahale etti. Grubun taşkınlık çıkarması üzerine bölgeye takviye istenirken, çok sayıda polis ekibi olay yerine geldi.

Bu sırada,İhlas Haber Ajansı (İHA) Denizli Bölge Müdürlüğünde görevli olan gazeteci Fadıl Pişkin, olayı yapmak isterken biri sivil diğeri resmi 2 polis memurunun engellemesiyle karşılaştı. Pişkin, üzerine gelen polislere kimlik kartını göstererek gazeteci olduğunu söyledi ve kendisini tanıttı. Resmi polis memuru, bir eliyle Pişkin'in göğsüne vurup, diğer eliyle ise İHA tarafından gazeteciye verilen kimlik kartını göstererek, "Ben bunu tanımıyorum. Bu kart geçersiz, bana Sarı Basın Kartı göster" dedi. Polise yeni mezun olduğunu ve basın kartı için girişimde bulunduğunu ifade edilen Pişkin'e, zor kullanılarak kelepçe takılmak istendi. Telefonuna el konularak gözaltına alınan Pişkin'in telefonla çalıştığı kuruma bilgilendirme yapmak istemesine dahi izin verilmedi.

POLİS MEMURU AİLEYİ KIŞKIRTMAYA ÇALIŞTI

Gazeteci Fadıl Pişkin'e orantısız güç kullanan polis memuru, hastanede de saldırgan tutumuna devam etti. Gözaltına alınan alkollü şüphelilerin ailelerine "Sizi rezil edecekti, ben de şikayetçiyim bundan. Siz de şikayetçi olun" diyerek, kışkırtmaya çalıştı.

Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Pişkin, daha sonra diğer şüphelilerle birlikte Çınar Karakoluna götürüldü. Uzun süre karakolun koridorunda işlem yapılmasını bekleyen Pişkin'i tanıyan gece amiri, konuyla ilgili olarak nöbetçi savcıyı bilgilendirdi. Bunun üzerine, savcı sanık olarak gözaltına alınan Pişkin'in, tanık olarak işlem yapılıp salıverilmesi talimatını verdi. 2 saat zorla karakolda tutulan Pişkin, tanık olarak ifade verdikten sonra gece saat 03.00'te salındı.

"YAŞADIĞIM O ANLARIN ETKİSİNDEN KURTULAMADIM"

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Pişkin, "Hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşı karşıya kaldım. Hem gösterici muamelesi gördüm hem de alkollü şüphelilerle birlikte hastaneye ve sonra karakola götürüldüm. Karakolun koridorunda otururken bir an hiç dışarıya çıkamayacağımı düşündüm. Bana karşı sert tutumlarını sürekli devam ettirdiler. En sonunda gece amiri beni tanıyınca işin seyri değişti. Savcıya bilgi verildikten sonra sanık olarak girdiğim karakoldan tanık olarak ifade vererek çıktım. Hala yaşadığım o anların etkisinden kurtulabilmiş değilim" dedi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Konudan haberdar olduktan sonra İHA'yı arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Ali Fuat Atik ve İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, olayla ilgili hemen inceleme başlatıldığını, görev kusurlarının belirlenmesi halinde ilgili personel hakkında idari işlem yapılacağını belirtti.

Polis memurları işini yapmak isteyen gazeteciye orantısız güç kullandı
Polis memurları işini yapmak isteyen gazeteciye orantısız güç kullandı
Polis memurları işini yapmak isteyen gazeteciye orantısız güç kullandı
Polis memurları işini yapmak isteyen gazeteciye orantısız güç kullandı
Polis memurları işini yapmak isteyen gazeteciye orantısız güç kullandı
Polis memurları işini yapmak isteyen gazeteciye orantısız güç kullandı
Polis memurları işini yapmak isteyen gazeteciye orantısız güç kullandı
Polis memurları işini yapmak isteyen gazeteciye orantısız güç kullandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (5)
ZAZA 12: işkencenin adı olmuş orantısız güç olmuş
Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
ZAZA: ne o donulmazlıkları mı var gazetecıyım dıyenlerın az bile yapmışlar
Yayından Kaldır
DÜRİYEM: Ellerine sağlık
Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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