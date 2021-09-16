Polislik KPSS puanı 2021! Polislik KPSS hangi puan türü? POMEM lisans KPSS puanı!

Polislik Kpss hangi puan türü? sorusunun yanıtı merak ediliyor. 2021 KPSS sonuçlarının açıklanmasıyla öğrenciler, bölümlerin taban puanlarını sorguluyor. Polislik KPSS puanı 2021! POMEM KPSS puanı! Polislik KPSS hangi puan türü?

POLİSLİK KPSS PUANI TABAN

POMEM alımları için İçişleri Bakanlığının belirlediği tarihlerde ve Emniyet Genel Müdürlüğünün gerçekleştireceği sınavda, KPSS'de Lisans mezunları P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları ise P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmalı.

POLİSLİK KPSS HANGİ PUAN TÜRÜ?

POMEM alımları için İçişleri Bakanlığının belirlediği tarihlerde ve Emniyet Genel Müdürlüğünün gerçekleştireceği sınavda, KPSS'de Lisans mezunları P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları ise P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmalı. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

POMEM KPSS

KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.) Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), önlisans mezunları içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

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