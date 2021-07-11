Polisleri bile şaşkına çeviren kalpazanlık yöntemi! Mum kullanarak sahte paraları gerçeğe yakın hale getirmişler
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Polisleri bile şaşkına çeviren kalpazanlık yöntemi! Mum kullanarak sahte paraları gerçeğe yakın hale getirmişler

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Denizli'de iki kalpazan yaptıkları alışverişte sahte para kullandı. Kimlikleri tespit edilen kalpazanlar kiraladıkları apartta yakalanırken, üzerlerinden çok sayıda sahte para çıktı. Polisleri bile şaşırtan detay ise şüphelilerin aynı seriden bastıkları sahte paraları mum kullanarak dokunulduğunda gerçek hissi uyandıran bir hale dönüştürdüklerinin ortaya çıkması oldu.

Denizli'de iki kalpazan ürettikleri sahte para ile dört ayrı dükkandan alışveriş yaptı. Paraların daha sonra sahte olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Denizli Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile şüphelilerin kaldığı aparta operasyon gerçekleştirdi. İki kişi gözaltına alındı.

MUM SUÇ ALETİ OLDU

Şüphelilerin üzerlerinde ve kiraladıkları apartta yapılan aramada 35 adet sahte 100 liralık banknot, 18 adet 50 liralık banknota rastlandı. Sahte paraların ikisinin mum kullanılarak dokusunun değiştirilmek istendiği ve gerçek izlemini verilmeye çalışıldığı tespit edildi. Olay yerinde bu amaçla kullanılan mumlar da ele geçirildi. Polis sahte paraların aynı seriden basıldığını tespit etti. Sözcü'nün haberine göre mum kullanılan paraların dokunulduğunda orijinal hissi uyandırdığı görüldü. Bu paraların alışverişte kullanılarak haksız kazanç elde edildiği anlaşıldı.

Polisleri bile şaşkına çeviren kalpazanlık yöntemi! Mum kullanarak sahte paraları gerçeğe yakın hale getirmişler

DENİZLİ POLİSİNDEN UYARI

Yakalanan iki kişi 'Parada Sahtecilik' suçlaması ile adli makamlara teslim edildi, haklarında işlem yapıldı. Vatandaşları uyaran bir açıklama yapan Denizli Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde piyasaya sahte para sürmek isteyen şahısların bayram telaşını fırsat olarak kullanabileceği hatırlatıldı, "Tanımadığınız kişilerden aldığınız paralara dikkat edin. Paraların dokusu, rengi ve üzerindeki holografik şeridi kontrol edin. Farklı açılardan bakıldığında renk değiştiren ve paranın ortasında yer alan şeridi kontrol edin. Parayı ışığa tuttuğunuzda Atatürk görselinin olup olmadığını kontrol edin. Şüpheli durumlarda lütfen 112 ihbar hattı aracılığı ile polise ulaşın" ifadelerine yer verildi.

Polisleri bile şaşkına çeviren kalpazanlık yöntemi! Mum kullanarak sahte paraları gerçeğe yakın hale getirmişler
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