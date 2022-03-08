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Polisler, kadınların gününü kutladı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Polisler, kadınların gününü kutladı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, Emniyet Amirliği'ne bağlı polisler, kadınların gününü kutlayarak KADES uygulamasını tanıttı.

PAZARLAR, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, Emniyet Amirliği'ne bağlı polisler, kadınların gününü kutlayarak KADES uygulamasını tanıttı.

Pazarlar ilçe Emniyet Amirliği polis ekipleri, Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara gül dağıttı. İlçe merkezindeki işyerlerinde ve marketlerdeki kadınların Kadınlar Gününü kutlayan polis ekipleri, kadın sürücülere ve çevreden geçen vatandaşlara karanfil dağıttı.

Pazarlar İlçe Emniyet Amiri Mehmet Usanmaz, "Hayatımızın her anında yanımızda yer alan, bizlere desteklerini esirgemeyen, eğiten, büyüten, yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren fedakar ve cefakar kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarız. Kadına şiddetin olmadığı, mutlu ve huzurlu günler dileriz. Aynı zamanda İlçemiz kadınlarına KADES'in tanıtımını yapıldı" dedi.(MB-EFE) - KÜTAHYA

Polisler, kadınların gününü kutladı

Polisler, kadınların gününü kutladı

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Hisarcık, Pazarlar, Kütahya, KADES, Yerel, Haberler

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