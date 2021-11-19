Polisin 'dur' ihtarına uymayıp, yakalanan lise öğrencilerinden 'ters kelepçe' ve 'dayak' iddiası

YALOVA (DHA) - YALOVA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilde bulunan lise öğrencisi 3 kişi, yaşanan takip sonucu yakalandı. Öğrencilerin, kendilerine ters kelepçe takılıp, polislerden dayak yediklerini söylemeleri sonucu, aileleri savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yalova Valiliği ise polisler hakkında adli soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Olay, geçen salı günü akşam saatlerinde Yalova'da meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencisi D.K. (17), amcasına ait 77 AAE 583 plakalı otomobili alıp, yine lise öğrencileri olan Z.Ö. (17) ile kız arkadaşı E.A.'yı (16) ile gezmek istedi. D.K., Yalova- İzmit karayolu Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde, uygulama yapan polislerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı. Kullandığı otomobille ara yollara giren D.K., kendilerini takip eden polisler tarafından durduruldu. Otomobili terk edip, ormanlık alana kaçmaya çalıştıkları öne sürülen 3 öğrenci, polis ekiplerince yakalandı. Polislere direndiği öne sürülen öğrenciler, zor kullanılıp, ters kelepçe takılarak, ifadeleri alınmak üzerine polis merkezine götürüldü. Polis ekiplerince darbedildiklerini ileri süren öğrencilere savcılık talimatıyla, ehliyetsiz araç kullanmaktan idari para cezası verilirken, görevli memura mukavemet suçundan da adli tahkikat başlatıldı.

"Uygulama noktasındaki görevlilerin dur ihtarına uymayarak süratli bir şekilde ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalışan araç, ilimiz Bursa yolu üzeri Süpürgelik mevkiinde durdurulması üzerine araç içerisinden inerek ormanlık alana kaçmaya çalışan ve ilk yapılan incelemelerde yaşlarının küçük olduğu tespit edilen D.K. (2004 lise ögrenci), E.A. (2005 lise öğrenci), Z.Ö. (2004 lise öğrenci) şahıslar ekiplerimizce zor kullanılarak yakalanmıştır. Konu ile ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısından alınan talimata istinaden şüpheliler hakkında ehliyetsiz araç kullanmaktan idari para cezası ve görevli memura mukavemet suçundan da adli tahkikat yapılması amacıyla Emniyet Müdürlüğümüze intikal ettirilen 3 şahıs yapılan tahkikatta alınan beyanlarında yakalama esnasında kendilerini darp eden personellerimiz ile ilgili şikayetçi olmaları nedeni ile ilgili personeller hakkında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığınca adli tahkikat, Yalova İl Emniyet Müdürlüğümüzce de idari tahkikat başlatılmıştır."