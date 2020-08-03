Polis, operasyon sırasında yerdeki Türk bayrağını kaldırdı
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Polis, operasyon sırasında yerdeki Türk bayrağını kaldırdı

Polis, operasyon sırasında yerdeki Türk bayrağını kaldırdıADANA Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen bir operasyonda evin çatısında arama yapan polisin yerde bulduğu Türk bayrağını alarak katlayıp ekip aracına götürmesi dikkat çekti.

03.08.2020 12:23 | Son Güncelleme: 03.08.2020 12:28

Polis, operasyon sırasında yerdeki Türk bayrağını kaldırdı

ADANA Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen bir operasyonda evin çatısında arama yapan polisin yerde bulduğu Türk bayrağını alarak katlayıp ekip aracına götürmesi dikkat çekti. Drone ile kaydedilen operasyonda görüntülere takılan polisin Türk bayrağına olan hassasiyeti takdir topladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada, bazı kişilerin kentte çiftçilik yapan vatandaşların devletten kiraladıkları tarım arazilerini, silahla tehdit edip ellerinden aldığını tespit etti. Savcılığın çıkarttığı izinle harekete geçen polis ekipleri, liderliğini G.Ş.'nin yaptığı çeteyi, teknik ve fiziki takibe aldı. Adım adım takip edilen ve 'Şenler Çetesi' olarak bilinen suç örgütüne yönelik, 3 Temmuz'da şafak vakti operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, 1 uzun namlulu silah ile 7 tabanca ele geçirildi. Operasyon, drone ile havadan görüntülendi.

BAYRAĞI KALDIRIP ARACA GÖTÜRDÜ

Bu sırada operasyon düzenlenen 20 adresten biri olan evin damında arama yapan bir polis memuru briket taşlar ile büyük bakır bir tenceresinin arasına atılmış Türk bayrağını gördü. Taşların arasından alarak Türk bayrağını yerden kaldırması dikkat çeken polis, katladığı bayrağı ekip aracına götürdü. Drone ile kaydedilen operasyonda bu anlar ortaya çıkarken, polisin Türk bayrağına olan hassasiyeti ekip arkadaşlarınca takdir topladı.

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında örgüt lideri olduğu öne sürülen G.Ş.?nin de bulunduğu 6 kişi tutuklanırken, 1 şüpheliye ev hapsi cezası verilip 9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Polis, operasyon sırasında yerdeki Türk bayrağını kaldırdı

Kaynak: DHA

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