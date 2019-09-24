Polis memurunun uçak mühendisliği hayali gerçek oldu

24.09.2019 11:42

Çocukluğundan bu yana uçak mühendisi olmak isteyen polis memuru İdris Yavuz, hayalini gerçekleştirmek için önce Ege Üniversitesi (EÜ) Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Bölümü'nü bitirdi, ardından Dikey Geçiş Sınavı'nda (DGS) Türkiye derecesi yaparak İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü'ne girdi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çalışan Yavuz'un uçaklara olan ilgisi çocukluk yıllarında başladı.

Aslen Şanlıurfalı olan Yavuz, o dönem maddi imkansızlıklar nedeniyle liseden sonra üniversite eğitimine devam edemedi. 2004 yılında polis olan ve Türkiye'nin birçok kentinde görev yapan Yavuz, çocukluk hayaline ulaşmak için gerekli eğitimi alma hayalinden hiç vazgeçmedi.

Bu yolda gösterdiği çaba sonucu Ege Üniversitesi (EÜ) Havacılık Meslek Yüksekokulu Uçak Teknolojisi Bölümünden geçen yıl mezun olan Yavuz, süreçte iktisat fakültesi ve adalet meslek yüksekokulunu da bitirdi ve kalite yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

Mesleğiyle eğitim yaşamını birlikte sürdüren Yavuz, DGS sayısal bölümde bu yıl Türkiye 79'uncusu oldu ve İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümünde eğitim almaya hak kazandı.

"Uçak mühendisi olmak benim için ayrı bir tutkuydu"

İdris Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukken hep uçak mühendisi olmayı hayal ettiğini söyledi.

Hayatının hiçbir aşamasında hayallerinden vazgeçmediğini, bu süreçte 2 ön lisans, 1 lisans ve 1 yüksek lisans eğitimini tamamladığını belirten Yavuz, şöyle konuştu:

"Uçak mühendisi olmak benim için ayrı bir tutkuydu. Diğer bölümlerden mezun olup babama gittimde bana 'okuyup da uçak mühendisi mi olacaksın' diyordu. Sınavı kazanıp ailemi ziyarete gittiğimde babam ilk defa mutlu oldu ve başarılar diledi. Sadece annem olumsuz tepki verdi ve bana 'Uçak mühendisi olacağına evlenseydin daha iyi olurdu' dedi. Bende ona bundan sonra evleneceğimi söyledim."

Gece mesaisinden çıkıp sabah okula gittiğini anlatan Yavuz, tulumunu giyip hangara girdiğinde, uçaklara dokunduğunda tüm yorgunluğunu attığını dile getirdi.

Hayalindeki okul olan Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümünü kazandığını öğrendiği gün çok mutlu olduğunu belirten Yavuz, bu sevincini kendisine her zaman destek olan mesai arkadaşlarıyla paylaştığını aktardı.

Polislik mesleğini de severek yaptığını vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

"Eğitimimi tamamlayıncaya kadar polislik yapmaya devam edeceğim. Uçmak benim için bir tutku. Son dönemde muharip uçak alımıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu nedenle yerli uçak çok önemli hale geldi. Eğitim almaya hak kazandığım okulda yerli uçağın yapılmasıyla ilgili Ar-Ge çalışmalarının devam ettiğini biliyorum. İnşallah bende bu çalışmalarda yer alacağım. En büyük hayalim milli uçak projelerinde yer alabilmek."

"Çok iyi yerlere gelecek"

EÜ Havacılık Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Rüstem Barış Yeşilay da öğrencisi Yavuz'un okula ilk gün polis üniformasıyla geldiğinde çok şaşırdıklarını ama daha sonra onun uçaklara ve uçmaya olan ilgisini görünce çok etkilendiklerini kaydetti.

Yavuz'un hırslı bir öğrenci olduğunun altını çizen Yeşilay, "Derslerini aksatmatan eğitimini tamamladı. DGS gibi zor bir sınavda Türkiye derecesi yaparak hayalindeki okulu kazandı. Biz inanıyoruz ki o ileride uçak mühendisliği konusunda çok iyi yerlere gelecek. Tüm öğrencilerimize İdris'i örnek gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA