Polis memuru, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı; o anlar kamerada (2)

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - YAŞAMINI YİTİREN KADIN ORTAOKULDA MÜDÜRMÜŞ

Bursa'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki eşi polis memuru Bilal Ağır tarafından tabancayla vurularak öldürülen Yasemin Ağır'ın Osmangazi ilçesinde bulunan Sakarya Ortaokulu'nda müdür olduğu öğrenildi.Öte yandan, Ağır'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, Yahya Aydın ameliyatta olduğu, Şeyma Ü.'nün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,