Polis memuru, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı; o anlar kamerada (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis memuru, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı; o anlar kamerada (2)

Demirören Haber Ajansı, İsmail Hakkı Seymen - Güncel
 - Güncelleme:
Polis memuru, boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı; o anlar kamerada (2)

YAŞAMINI YİTİREN KADIN ORTAOKULDA MÜDÜRMÜŞBursa'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki eşi polis memuru Bilal Ağır tarafından tabancayla vurularak öldürülen Yasemin Ağır'ın Osmangazi ilçesinde bulunan Sakarya Ortaokulu'nda müdür olduğu öğrenildi.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - YAŞAMINI YİTİREN KADIN ORTAOKULDA MÜDÜRMÜŞ

Bursa'da akşam saatlerinde meydana gelen olayda, boşanma aşamasındaki eşi polis memuru Bilal Ağır tarafından tabancayla vurularak öldürülen Yasemin Ağır'ın Osmangazi ilçesinde bulunan Sakarya Ortaokulu'nda müdür olduğu öğrenildi.Öte yandan, Ağır'ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, Yahya Aydın ameliyatta olduğu, Şeyma Ü.'nün ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,


Demirören Haber Ajansı / İsmail Hakkı Seymen - Güncel

Polis Memuru, Osmangazi, Sakarya, Bursa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title