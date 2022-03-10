Polis memuru, Aysima'yı otomobilin altında kalmaktan kurtardı, kendisi yaralandı

KARS (DHA) - KARS'da kayan otomobilin çarptığı Berna Özdemir ile 5 yaşındaki kızı Aysima yaralandı. Kaza yerinde inceleme yapan trafik ekibindeki polis memuru Celal Aydın, yerde ambulans bekleyen Aysima'yı kayan başka bir aracın altında kalmaktan kurtardı, ancak kendisi yaralandı.

Bayrampaşa Mahallesi TOKİ konutları mevkisinde Berna Özdemir, kızı Aysima ile birlikte yaya olarak alışverişe giderken kayan otomobil çarptı. Kazada anne ve kızı hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Trafik polisi Celal Aydın, kaza yerinde inceleme yaparken yol ortasında ambulans bekleyen Aysima'nın üzerine doğru bir otomobilin kayarak geldiğini gördü. Aydın, yoldaki Aysima'yı kenara çekti ancak kendisine otomobil çarptı. Düşerken başını aracın arka tamponuna çarpan Aydın yaralandı. Anne ve kızı ile polis memuru Celal Aydın, Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Aysima'nın durumunun iyi olduğunu öğrenen Celal Aydın, "Biz görevimizi yaptık, her şeyden önce bu bir insanlık görevi ama bir anlık refleks, o an onu öyle yapmam gerektiğini hissettim ancak kendimi kurtaramadım, kazazede oldum" dedi.