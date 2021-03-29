Polis haftası ne zaman? Türk Polis Teşkilatı kuruluş yıl dönümü ne zaman? Polis haftası nedir?

Kamu düzenini sağlamak için her türlü zorluğa göğüs gererek başarılı çalışmalar yapan emniyet görevlilerimiz için oldukça anlamlı olan bu günün 2021 yılında ne zaman kutlanacağı ise merak konusu oldu. Peki, Polis haftası ne zaman? Türk Polis Teşkilatı kuruluş yıl dönümü ne zaman? Polis haftası ne zaman kutlanacak? Polis haftası nedir? Polis Haftası mesajları nelerdir?

Kamu düzenini sağlamak için her türlü zorluğa göğüs gererek başarılı çalışmalar yapan emniyet görevlilerimiz için oldukça anlamlı olan bu günün 2021 yılında ne zaman kutlanacağı ise merak konusu oldu. Peki, Polis haftası ne zaman? Türk Polis Teşkilatı kuruluş yıl dönümü ne zaman? Polis haftası ne zaman kutlanacak? Polis haftası nedir? Polis Haftası mesajları nelerdir? İşte detaylar haberimizde...

POLİS HAFTASI NE ZAMAN?

Ülkemizin ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Polis teşkilatı mensupları bu yıl hem 176. kuruluş yıl dönümlerini hem de bu vesile ile Polis Haftasını kutlayacak. Polis haftası her yıl 10 Nisan tarihinde kutlanır.

Bu yıl Polis Haftası ise 6-12 Nisan 2020 tarihlerine denk geliyor.

POLİS HAFTASI NEDİR?

Türk Polis Teşkilatı, 10 Nisan 1845 tarihinde İstanbul'da kuruldu. Teşkilatın kuruluş yıl dönümü 6 - 12 Nisan tarihleri arasında Polis Haftası olarak kutlanıyor. Türk Polis Teşkilatı 1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanunu'na dayanarak örgütlenmiş ve 1934 tarihli 2559 sayılı Polis Vazife ve Sâlahiyet Kanunu ile yetkilendirilmiştir. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir genel müdürlüktür. Merkezde Daire başkanlıkları, taşrada İl ve İlçe Emniyet Müdürlükleri olarak örgütlenir.10 Nisan 1845'de (12 REBİÜL EVVEL 1261) İstanbul'da "POLİS" adıyla bir teşkilat kurulmuş, yeni kurulan polis teşkilatının görevleri yine aynı tarihte yayınlanan Polis Nizamnamesinde belirtilmiş ve bu durum yabancı elçiliklere de bir yazıyla duyurulmuştur.

POLİS HAFTASI MESAJLARI

175 yıIdır aşkIa, şevkIe, cesaretIe. Türk poIisi her yerde… PoIis haftası kutIu oIsun.

Siz yatağınızda rahat uyuyun diye, eIini, koIunu, bacağını ve dahi canını kaybeden yiğitIer var. PoIis haftasında tüm poIisIerimizi sevgi ve saygıyIa seIamIıyoruz.

Bu üIkenin askerIerimizIe birIikte en kahraman evIatIarı. PoIis haftanız kutIu oIsun.

Bu üIkede bizIerin çocukIarı rahatça oynayabiIsin diye kendi çocukIarını öksüz bırakabiImeyi göze aIacak kahramanIar var. PoIis haftanız kutIu oIsun…

PoIis haftanız kutIu oIsun Türkiye'mizin güzeI, cesur evIatIarı. Hepinize görevinizde başarıIar diIiyorum, kendinize dikkat edin.

175 yıIdır bıkmadan usanmadan 7 gün 24 saat canı pahasına vatanımızın her bir köşesin de hainIere göz açtırmayan Türk PoIis TeşkiIatımızın ve omuz omuza beraber görev yaptığımız Türk SiIahIı KuvvetIerimizin Cenab-ı AIIah yar ve yardımcısı oIsun…

ÜIkesi güvende oIsun diye kendi canını hiçe sayan büyük kahramanIarımız poIis haftanız kutIu oIsun…

AIIah'ım! AInı secdede duranIar hatırına, Kâbe'de ağIayan göz hatırına, Hz. Muhammed (S.A.V) kokuIu güI hatırına! Sen tüm poIisIerimizi koru. PoIis haftanız kutIu oIsun…

PoIis, kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeIi ve itaat ediImeIidir. PoIis haftanız kutIu oIsun…

Polis asker kadar disiplinli,hukukçu kadar hukuk adamı,bir anne kadar şevkatli olmalıdır.

Bu onurlu görevlerini büyük bir özveriyle ve insan sevgisiyle yerine getirerek Karaman'ın güven ve huzur şehri olmasında mesai mefhumu tanımadan görev alan emniyet teşkilatına teşekkürlerimi sunarım.

10 Nisan 1845'te kurulan Türk Polis Teşkilatımızın 175. yıldönümünü kutlarken; teşkilata bugüne kadar emek vermiş ve vermekte olan tüm polislerimize saygılarımı sunuyor, şehit polislerimizi ise rahmetle anıyorum.

Bu güzide büyük ailenin mensubunun ailesi olarak sizlerle gurur duyuyoruz, Polis Haftanızı kutluyoruz.

Polis haftanızı Kutlar, Kazasız,belasız görevler ve nöbetler dilerim.Ayrıca uygun mesai koşullarına ve özlük haklarına kavuşmanız dileğiyle

Tüm emniyet mensuplarımızı takdirle ve sevgiyle selamlıyor, vatanı ve milleti uğruna canlarını veren tüm Emniyet mensuplarına da, Allah'tan rahmet, onların yakınlarına da,halen görev başında bulunan polislerimize de Polis haftası ve Polis günü vesilesiyle; minnet ve saygılarımı sunuyorum.

Güvenlik ve asayişi sağlamak için, gecesini gündüzüne katarak çalışan tüm polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun…

Halk için gece gündüz çalışmayı sürdüren, güven ve huzuru tesis eden, ihtiyaç duyduğumuz her anımızda yanımızda olan emektar polislerimize teşekkür eder, polis haftalarını en içten dileklerimle kutlarım.

Türkiye Cumhuriyeti devletimizin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü halkımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, huzur ve asayişi temin etmek, suç işlemesini önlemek suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri başarıyla yerine getiren Polislerimizin Polis Haftası kutlu olsun...