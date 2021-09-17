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Son Dakika | POLİS FARK ETTİ, SAHTE AVUKAT DURUŞMADA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: BATMAN'ın Beşiri ilçesinde intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına cübbeyle giren ve hakkında daha önce dolandırıcılık suçundan işlem yapılan A.B., polislerin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

BATMAN'ın Beşiri ilçesinde intihar eden İpek Er'e (18) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın duruşmasına cübbeyle giren ve hakkında daha önce dolandırıcılık suçundan işlem yapılan A.B., polislerin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı. A.B.'nin avukat olmadığı halde sahte isim kullanarak Siirt Adliyesi'nde çeşitli mahkemelerde usulsüz iş ve işlemler yaptığı belirlendi.

Batman'ın Beşiri ilçesinde intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılanan eski uzman çavuş Musa Orhan'ın Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına avukat cübbesiyle giren A.B., hakkında daha önce dolandırıcılık suçundan işlem yapan polislerin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Siirt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel asayişe müessir fiillerin önlenmesi, aydınlatılması, muhtemel şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Siirt Adliyesi'nde Musa Orhan ve İpek Er davasıyla ilgili duruşmanın sürdüğü sırada, daha önceden ilimize gelerek avukat olduğu iddiası ile dolandırıcılık suçuna karışan A.B. isimli şahıs elinde avukat cübbesi ile görülerek görevliler tarafından tanınmıştır. Şahıs kontrol edildiğinde, şahsın avukat olmadığı halde sahte isim kullanarak Siirt Adliyesi'nde çeşitli mahkemelerde usulsüz iş ve işlemler yaptığı tespit edilerek gözaltına alınmıştır. Şahsın yapılan üst aramasında adliyede gerçekleştirdiği iş ve işlemlere ilişkin olan ve geçersiz olduğu değerlendirilen belgelere el koyulmuştur" denildi.

Son Dakika | POLİS FARK ETTİ, SAHTE AVUKAT DURUŞMADA YAKALANDI

Son Dakika | POLİS FARK ETTİ, SAHTE AVUKAT DURUŞMADA YAKALANDI

Son Dakika | POLİS FARK ETTİ, SAHTE AVUKAT DURUŞMADA YAKALANDI

Son Dakika | POLİS FARK ETTİ, SAHTE AVUKAT DURUŞMADA YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son Dakika | POLİS FARK ETTİ, SAHTE AVUKAT DURUŞMADA YAKALANDI - Haberler
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