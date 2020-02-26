Polis ekipleri, sanat sokağında adeta kuş uçurtmuyor

26.02.2020 10:06 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:06

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince gençlerin yoğunluk gösterdiği, sanat sokağında ve Adıyaman Kalesi etrafında adeta kuş uçurtmuyor.



Gençlerin ve halkın yoğun olduğu bölgelerden biri olan sanat sokağı ve Adıyaman Kalesi etrafında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve mahalle ve çarşı bekçileri, denetimlerine aralıksız devam ediyor. Adıyaman'da uyuşturucu tacirleri ve suçlulara göz açtırmayan polis ekipleri denetimlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Yapılan çalışmalardan oldukça memnun kaldıklarını dile getiren sanat sokağında bulunan esnaflar ile vatandaşlar çalışmalardan dolayı Adıyaman İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile polis ekiplerine teşekkür etti. Polis ekiplerinin sıklıkla denetim yaptığı sanat sokağı ve Adıyaman Kalesi çevresinde de Adıyaman Belediyesine bağlı güvenlik görevlileri ile mahalle ve çarşı bekçileri, halkın can ve mal güvenliği için her gün sabaha kadar nöbet tutuyor. Uygulamalar esnasında görünen şüpheli kişilerin üst araması ve kimlik kontrolleri de gerçekleştiriliyor. Yapılan uygulamalar kapsamında polis ekiplerinin gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar sonucunda son bir ay içerisinde çeşitli suçlardan aranması bulunan yaklaşık 10 kişinin yakalanarak polis merkezine götürüldüğü ise öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA