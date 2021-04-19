Polisler zehir tacirlerinin banyo giderine döktüğü uyuşturucuyu elektrikli süpürge ile çekti

Denizli'de, uyuşturucu operasyonu düzenleyen polis ekipleri, baskın sırasında uyuşturucu maddeyi banyo giderine döken şüphelilere bulduğu yöntemle dumura uğrattı. Ekipler, banyo giderindeki uyuşturucu maddeyi elektrikli süpürge ile çekti.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde kullanan şüphelilerin yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmada bir ikamette uyuşturucu madde bulundurulduğu ve satışının yapıldığı istihbarı bilgiler alınması üzerine operasyon gerçekleştirildi.

BANYO GİDERİNE DÖKTÜLER

Operasyon neticesinde 5 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin üzerlerinde ve ikamette yapılan aramada, operasyon esnasında yakalanmamak için banyo gideri içerisine döküldüğü anlaşılan uyuşturucu madde tespit edildi.

ELEKTİRİKLİ SÜPERGE ÇEKTİ

Polis ekipleri tarafından elektrik süpürgesi yardımı ile çekilen 70 gram kannabinoid maddesi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 25 TL nakit para ele geçirildi. Adli makamlara uyuşturucu madde kullanmak suçundan sevk edilen 5 şüpheliden 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı