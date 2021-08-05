Polatlı Sakarya Meydan Muharebesinin 100.yılı etkinliklerine hazırlanıyor
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Polatlı Sakarya Meydan Muharebesinin 100.yılı etkinliklerine hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Erdinç Türkcan - Haberler | Kültür Sanat

Polatlı Sakarya Meydan Muharebesinin 100.yılı etkinliklerine hazırlanıyor Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya: "Bu yıl bu büyük zaferin 100.

Polatlı Sakarya Meydan Muharebesinin 100.yılı etkinliklerine hazırlanıyor

Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya: "Bu yıl bu büyük zaferin 100. Yılını idrak etmek için buradayız"

"Biz, Polatlı belediyesi olarak bu büyük olaya dikkat çekmek için buradayız ülke çapında da kutlanmasını ümit ediyoruz"

ANKARA - Sakarya Meydan Muharebesinin 100.yılı dolayısıyla gazetecilerle bir araya gelen Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya,"Biz, Polatlı belediyesi olarak bu büyük olaya dikkat çekmek için buradayız ülke çapında da kutlanmasını ümit ediyoruz" dedi.

Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, Yenimalle Ankara Konağında Sakarya Meydan Muharebesinin 100.yılı etkinliklerini anlatmak için basın mensuplarıyla bir araya geldi.

"Bundan tam 100 yıl önce ecdadımız 22 gün 22 gece süren bu muharebede göğüs göğüse çarpışarak destansı bir mücadele vermiştir"

Sakarya Meydan Muharebesinin tarihinden bahseden Yıldızkaya, "Milletlerin tarihinde önemli olaylar önemli dönüm noktaları vardır. Malazgirt zaferi, istanbul'un fethi, Çanakkale zaferi tarihimizdeki dönüm noktalarından sadece bir kaçıdır. Bu olaylar tarihin akışını değiştirmiştir. Sakarya zaferi de az önce ifade ettiğim destanlar zincirinin en önemli halkalarından birisi ve yeniden başlangıç olarak kabul edilir. Bu yıl, bu büyük zaferin 100. Yılını idrak etmek için buradayız. Sakarya Meydan Muharebesi 1683 yılındaki Viyana bozgunundan itibaren sürekli toprak kaybeden Türk Milletinin Polatlı ve Haymana topraklarında Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yeniden ayağa kalktığı zaferin adıdır. Bundan tam 100 yıl önce ecdadımız 22 gün 22 gece süren bu muharebede göğüs göğüse çarpışarak destansı bir mücadele vermiştir. Sakarya zaferi hem askeri hem de siyasi sonuçları itibariyle Milli Mücadelenin seyrini değiştirmiş ve bağımsız Türk Devletinin kurulmasına bir adım daha yaklaşılmıştır. ve yine bu savaş esnasında ve sonrasında Mustafa Kemal Atatürk' e Gazilik ünvanı verilmiştir" şeklinde konuştu.

"Biz, Polatlı belediyesi olarak bu büyük olaya dikkat çekmek için buradayız ülke çapında da kutlanmasını ümit ediyoruz"

2015 yılı itibariyle bakanlar kurulu kararıyla Polatlı ve Haymana'daki savaş alanlarının tarihi milli park yerlerine dönüştürüldüğünü ifade eden Yıldızkaya, "O günden beri bir çok şehitliklerimiz yeniden imar ve inşa edildi. Yeni şehir mezarlarına ulaşılmaya başlandı. Bu şehit mezar sayısının şuan itibariyle 3 bin civarı olduğunu düşünüyoruz. İstiklal marşımızda, "Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı" mısraları sanki Polatlı için söylenmiş gibi hala topraklarımızda ecdadın mübarek naaşları mevcuttur. Biz Polatlı belediyesi olarak bu büyük olaya dikkat çekmek için buradayız ülke çapında da kutlanmasını Ümit ediyoruz. Maalesef toplumun belli bir kesiminde bu olayın Sakarya'da yaşandığı biliniyor ama bu büyük muharebe Polatlı ve Haymana'da olmuştur. Bu büyük muharebenin ev sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Polatlı Sakarya Meydan Muharebesinin 100.yılı etkinliklerine hazırlanıyor
Polatlı Sakarya Meydan Muharebesinin 100.yılı etkinliklerine hazırlanıyor
Polatlı Sakarya Meydan Muharebesinin 100.yılı etkinliklerine hazırlanıyor
Polatlı Sakarya Meydan Muharebesinin 100.yılı etkinliklerine hazırlanıyor
Polatlı Sakarya Meydan Muharebesinin 100.yılı etkinliklerine hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdinç Türkcan

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