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PMPL European Championship heyecanı bugün başlıyor!

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PMPL European Championship heyecanı bugün başlıyor!

5 Türk takımının da yer aldığı PUBG Mobile Pro League Avrupa Şampiyonası maçları dakikalar sonra başlıyor!

5 Türk temsilcimizin kıyasıya mücadele edeceği PMPL European Championship heyecanı bugün saat 19.00'da canlı yayınlarda başlıyor. PUBG Mobile Pro League Türkiye turnuvasında dereceye giren 5 takım  SuperMassive Blaze, 1907 Fenerbahçe Espor, Futbolist, S2G Esports ve Worlds of Wonders Avrupa şampiyonluğu için dakikalar sonra sahneye çıkıyor!

Saat 19.00 sularında başlayacak olan turnuvayı Youtube Twitch NimoTV ve NinoLive kanallarından takip edebilir ve Türk takımlarına desteğinizi gösterebilirsiniz. Unutmadan, turnuva belirli bir izleyici sayısını geçerse oyuncuları oyun içi ödüller bekliyor olacak! Ödüllerin tamamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

PMPL European Championship 1. sezon izleyici ödülleri

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