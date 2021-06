PlayStation Now Haziran 2021 oyunları açıklandı! Sony ücretsiz oyunlar sunmaya devam ediyor

PS4 ve PS5 için kullanıma uygun olan PlayStation Now, Haziran 2021 oyunlarını duyurdu. Öncesinde sızıntılar olan konu da detaylandırılmış oldu. Merakla beklenen Playstation Now Haziran 2021 oyunlarında The Witcher 3 de yer alıyor. İşte, Playstation Now Haziran 2021 oyunları...

Sony, Playstation Now üyeliği ile ücretsiz oyunları oyun severlerle buluşturmaya devam ediyor. Sony'nin oyun yayın hizmetine yeni bir oyun koleksiyonu geliyor. PlayStation Now Haziran 2021 listesi sonunda geldi ve tadını çıkarabileceğiniz çok sayıda içerik içeriyor!

PLAYSTATION NOW HAZİRAN 2021 OYUNLARI

Sony'nin bu aya özel sunduğu içeriklerden biri The Witcher 3: Wild Hunt Game of the Year Edition oluyor. Listenize ekleyebileceğiniz diğer oyunlar arasında Sonic Mania, Sonic Forces, Team Sonic Racing, Slay the Spire, Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown ve Car Mechanic Simulator da yer alıyor.

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition , kısa süre önce yayınlanan PlayStation Blog gönderisinde belirtilen iki oyundan biridir ve sınırlı bir süre için mevcuttur. RPG, 6 Eylül 2021'e kadar oyun yayın hizmetinde oynanabilecek. İkincisi, 6 Aralık'a kadar hizmette olacak olan roguelike kart oyunu Slay the Spire oluyor.

PlayStation Now Haziran 2021 listesinde dikkat çeken bir diğer oyun ise Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown. Sega ve Ryu Ga Gotoku'dan güncellenmiş yeniden yayın, geliştiricinin Yakuza: Like a Dragon ve Judgment gibi oyunlarda kullanılan Dragon Engine sayesinde gelişmiş grafikler ve oynanış sunuyor. Ayrıca, özel turnuvalar ve canlı izleme gibi orijinal sürümde bulunmayan yeni çevrimiçi özellikler de içerir. Ayrıca, Haziran 2021 için yakın zamanda açıklanan PlayStation Plus serisinin bir parçasıdır.

The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition

Team Sonic Racing.

Sonic Mania.

Sonic Forces.

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown

Slay the Spire (leaving December 6, 2021)

Car Mechanic Simulator

PLAYSTATION NOW NEDİR?

PlayStation Now, Sony Interactive Entertainment tarafından geliştirilen bir bulut oyun ve abonelik iş modeli hizmetidir. Bu servis, üyelerin PlayStation 2 ve PlayStation 4 ile PC'deki PlayStation 3 ve PlayStation 4 oyunlarını yayınlamalarına izin verir.