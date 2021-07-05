Playstation, Japan Studio'yu Resmi Olarak Sildi
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Playstation, Japan Studio'yu Resmi Olarak Sildi

Playstation, Japan Studio'yu Resmi Olarak Sildi
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Japan Studio, Sony'nin web sitesindeki stüdyolar listesinden kaldırıldı ve şirketin daha fazla Batılı geliştiriciye odaklanması sonucunda bu gelişmenin yaşandığı düşünülüyor.

Japan Studio, Sony'nin web sitesindeki stüdyolar listesinden kaldırıldı ve şirketin daha fazla Batılı geliştiriciye odaklanması sonucunda bu gelişmenin yaşandığı .

PushSquare, geçtiğimiz aylarda, olumlu anlamda stüdyoya atıfta bulunulmasının yanı sıra "PlayStation'ın en orijinal oyunlarından bazılarının arkasındaki uzun süredir devam eden yetenek" olarak övgüde bulunulan bir açıklamaya yermişti.

Japan Studio'nun şimdi kaldırılmış olması şimdilik bir hayal kırıklığı yaratmış durumda. Stüdyonun dağıtıldığını ve personelin Sony'den ayrıldığını zaten biliyorduk, ancak Knack, LocoRoco ve Patapon geliştiricisinin kaderinin nihayet sona erdiğini görmek üzücü.

Yerelleştirme ve işletme personeli ile yola devam edilse de geliştirme ekibinin büyük çoğunluğunun uzun süredir devam eden Sony stüdyosundan ayrılmasına izin verilmiş gibi görünüyor.

Silent Hill, Siren ve Gravity Rush üzerinde çalıştığı bilinen Keiichiro Toyama gibi stüdyodan bazı önemli yetenekler, batmadan önce gemiden atlamayı başardı. Toyama geçen yıl Bokeh Game Studios'u kurdu ve stüdyo ilk oyununu 2023'te piyasaya sürmeyi planlıyor.

Son derece popüler Astro Bot oyunlarının arkasındaki ekip olan Team Asobi, sitede Japan Studio'nun yerini aldı. Daha önce bu ekibin etrafı çevrili olduğunu ve kendi başlarına bir stüdyo olarak oyun yapmaya devam edeceklerini bildirmiştik. Kısa bir süre sonra, Tokyo merkezli geliştirici resmi olarak PlayStation saflarına katıldı.

Şubat ayında Japan Studio ile yolların ayrılacağı ortaya çıkmış, resmi bir açıklama olmasa da PlayStation Studios patronu Hermen Hulst kısa süre önce Team Asobi'nin şu anda her yaş için bir franchise üzerinde çalıştığını söylemişti.

Kaynak: Turkmmo

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