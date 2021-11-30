19 yaşındaki genç, PlayStation 5'ini satmak için buluştuğu adam tarafından vuruldu

Yerel polise göre Teksaslı bir genç, Sony'nin satış rekorları kıran yeni nesil konsolu Playstation 5'i satmaya çalışırken silahlı bir soyguncu tarafından gasp sırasında silahla vuruldu. Soyguncu, genci vurduktan sonra PlayStation'ı almadan olduğu yerden uzaklaştı.

SİLAHLA VURDU

19 yaşındaki genç, PlayStation 5'ini internette bir ikinci el eşya satımı yapan siteye ilan verdi ve daha sonra PS5'i satın almak isteyen bir adam ile elden teslim için yüz yüze görüşmeyi kabul etti. PS5'i almaya gelen adam belinden bir silah çıkartıp genci soymaya çalıştı fakat yaşanan arbedede 19 yaşındaki genç vuruldu. Polis'in ifadelerine göre soyguncu, PlayStation 5'i gerisinde bırakıp kaçtı.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU BİLDİRİLDİ

İki tarafın da anlaşmaları üzerine yüz yüze buluşmak üzere geldikleri yerde alıcının amacı tamamen farklıydı. Alıcının ateş etmesi üzerine silah sesleri duyulduktan kısa bir süre sonra etraftaki çevre sakinleri güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerine haber verdiler. Hastaneye kaldırılan 19 yaşındaki gencin durumunun iyi olduğu bildirildi. Şüpheliye dair herhangi bir bilgi olmadığı, olay yeri incelemeden haber bekledikleri belirtildi.

Dünyadaki çip kıtlığı sorunları nedeniyle PlayStation da dahil olmak üzere birçok konsolda üretim kısıtlaması yaşanmaktadır. Bu nedenle piyasada satışa çıkmayan ürünler bu şekilde soygunlara yol açmaktadır. Çip kıtlığının yanında getirdiği üretim azalması da fiyatlara da yansımaktadır.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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