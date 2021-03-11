PlayStation 5 için GTA 5 Enhanced Edition çıkıyor!

Rockstar Games müjdeli haberi okuyucuları ile paylaştı! GTA V Enhanced Edition PS5 konsolu için çıkış tarihi belli oldu! Rockstar Games müjdeli haberi okuyucuları ile paylaştı! GTA V Enhanced Edition PS5 konsolu için çıkış tarihi belli oldu!

Rockstar Games aslında yaptıkları sunumda GTA Online içerisinde avantajlı oyun için kampanyalardan bahsediyordu. Fakat ekip yanlışlıkla konsola giriş tarihlerini de açıklamış oldu… İlk sürüm GTA 5 yayınlanmasından 7 yıl geçti. Dünya genelinde oldukça büyük satış yapan Rockstar Games'in GTA 5 oyunu 130 milyondan daha fazla satış yaptı. GTA Online için yenilikler getireceklerini açıklayan Rockstar Games, yeni yapımı yeni nesil oyun konsollarına adapte etmek için çalışmalara başladı.

PS5 İÇİN GTA 5 ENHANCED EDITION ÇIKIYOR

GTA 5'in yeni nesil oyun konsollarına geleceği PS5 çıkmadan önce de yapılmıştı. Fakat PS5 ve Xbox Series X ve Xbox series S konsollarında hala GTA 5 bulunmuyor. Yakında çıkacak olan yeni sürüm ile birlikte GTA 5' bütün konsollar tarafından erişilebilir hale gelecek. GTA V Enhanced Edition ilerleyen aylar içerisinde yeni nesil konsollar için piyasaya çıkacak. Üstelik şirket tarihi ağızlarından kaçırdıktan sonra yenilenmiş grafikler ve oyun içi iyileştirmeler yapılacağını da açıkladı.

Kaynak: Playerbros