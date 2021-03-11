PlayStation 5 için GTA 5 Enhanced Edition çıkıyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

PlayStation 5 için GTA 5 Enhanced Edition çıkıyor!

11.03.2021 12:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 12:46
PlayStation 5 için GTA 5 Enhanced Edition çıkıyor!

Rockstar Games müjdeli haberi okuyucuları ile paylaştı! GTA V Enhanced Edition PS5 konsolu için çıkış tarihi belli oldu! Rockstar Games müjdeli haberi okuyucuları ile paylaştı! GTA V Enhanced Edition PS5 konsolu için çıkış tarihi belli oldu!

Rockstar Games aslında yaptıkları sunumda GTA Online içerisinde avantajlı oyun için kampanyalardan bahsediyordu. Fakat ekip yanlışlıkla konsola giriş tarihlerini de açıklamış oldu… İlk sürüm GTA 5 yayınlanmasından 7 yıl geçti. Dünya genelinde oldukça büyük satış yapan Rockstar Games'in GTA 5 oyunu 130 milyondan daha fazla satış yaptı. GTA Online için yenilikler getireceklerini açıklayan Rockstar Games, yeni yapımı yeni nesil oyun konsollarına adapte etmek için çalışmalara başladı.

PS5 İÇİN GTA 5 ENHANCED EDITION ÇIKIYOR

GTA 5'in yeni nesil oyun konsollarına geleceği PS5 çıkmadan önce de yapılmıştı. Fakat PS5 ve Xbox Series X ve Xbox series S konsollarında hala GTA 5 bulunmuyor. Yakında çıkacak olan yeni sürüm ile birlikte GTA 5' bütün konsollar tarafından erişilebilir hale gelecek. GTA V Enhanced Edition ilerleyen aylar içerisinde yeni nesil konsollar için piyasaya çıkacak. Üstelik şirket tarihi ağızlarından kaçırdıktan sonra yenilenmiş grafikler ve oyun içi iyileştirmeler yapılacağını da açıkladı.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Birol Güven Meghan Markle Rasim Öztekin
Spor Ersun Yanal Ali Şansalan Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: PlayStation 5 için GTA 5 Enhanced Edition çıkıyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 13:12:03. #1.16#
title