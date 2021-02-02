PlayStation 5 dijital sürüm Şubat'ta Türkiye'de! PS5 digital edition fiyatı ne kadar? PS5 dijital sürümü nedir?

2020'nin en çok beklenen teknolojik ürünlerinden olan PlayStation 5, çıktığı günden beri konuşulmaya devam ediyor. PlayStation 5 dijital sürümünün Şubat'ta Türkiye'de satışa çıkacağı açıklandığından beri oyun tutkunları PS5 digital edition fiyatı ne kadar? PS5 dijital sürüm çıkış tarihi ne zaman? gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı.

Tüm dünyada merakla beklenen PS5'in dijital sürümü çok yakında Türkiye'de de satışa sunulacak. Kasım 2020'de iki farklı modelle tanıtılan PS5'in dijital sürümü hakkında merak edilenleri sizleri için derledik.

PS5 DİJİTAL SÜRÜMÜ NEDİR?

Piyasaya PlayStation 5 ve PlayStation 5 Dijital Sürüm olarak sürülen PS5, dijital sürümü ile ülkemizde satışa sunulacak.PS5 Digital Edition 399$ ve standart model 499$ maliyeti ile duyurulduğundan beri aralarındaki fark da merak ediliyordu.

PS5 Digital Edition ve diskli model PS5 birbirlerine oldukça yakın özelliklere sahip. Her iki sistem de 3.5GHz'de saat hızına sahip sekiz çekirdekli bir AMD Zen 2 tabanlı CPU, 10.28 teraflop ve 2.23GHz'de saat hızına sahip 36 hesaplama birimine sahip özel bir AMD RDNA 2 GPU, 16GB RAM ve özel bir 825GB SSD'ye sahip. PS5'lerin anlık yükleme hızları, yüksek çözünürlük ve gelişmiş 3D ses gibi yeni nesil özelliklere sahip ancak bazı farklılıkları da mevcut.

Aralarındaki en belirgin fark, PS5 Digital Edition'un disksiz olarak satışa sunulması. Disksiz olması Digital Edition'da oynamak istediğiniz herhangi bir oyunun PlayStation Store gibi internet mağazalarında bulunması gerektiği anlamına gelir.

PS5'in normal sürümünün yanında bir çıkıntı bulunuyor. Bu göze çarpan detay optik sürücü yuvasıdır. Digital Edition, diğer versiyona oranla daha şık ve daha simetrik. Hatırlarsınız ki normal sürümün tasarımı oldukça alay konusu olmuştu.

PS5 DİJİTAL SÜRÜM ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

PlayStation 5 Dijital Sürümün Şubat 2021'de Türkiye'de satışa çıkacağı duyuruldu.

PS5 DIGITAL EDITION TÜRKYİE FİYATI NE KADAR?

PlayStation 5 Dijital sürüm, PS5 konsolunun Ultra HD Blu-ray disk okuyucu içermeyen tamamen dijital versiyonu.

PS5 ve PS5 Dijital Sürüm olmak üzere her iki konsol da oyunculara tamamen aynı özellikleri ve aynı performansı sunuyor. Tüm bu özelliklerini rağmen PlayStation 5 Dijital Sürüm, 5999 TL tavsiye edilen perakende satış fiyatıyla oyuncularla buluşacak.