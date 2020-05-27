Plajda şezlonglar yarıya düşürüldü, ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapıldı
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Plajda şezlonglar yarıya düşürüldü, ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapıldı

Plajda şezlonglar yarıya düşürüldü, ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapıldı -Plajlarda hummalı çalışma Haziran ayında açılması beklenen turizm sezonu için Antalyalı turizmciler çalışmalarına başladı.

27.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 27.05.2020 11:23

Plajda şezlonglar yarıya düşürüldü, ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapıldı

-Plajlarda hummalı çalışma

ANTALYA - Haziran ayında açılması beklenen turizm sezonu için Antalyalı turizmciler çalışmalarına başladı. Alanya İncekum Plajı'nda geçtiğimiz hafta başlayan çalışmalar, bu hafta da devam etti. Plajdaki masa, sandalye ve şezlongların sayısını düşüren işletmeciler, aynı zamanda hummalı bir şekilde ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Haziran ayında turizm sezonunu açmayı planlamasıyla birlikte turizmciler harekete geçti. Ramazan Bayramı sonrası iç turizmin hareketlenmesini bekleyen plaj işletmecileri, müşterilerine sağlık ve hijyen kurallarını göz önünde bulundurarak hizmet vermek için çalışmalarına başladı. Sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde masa sandalye aralıkları, şezlong aralıkları ölçülmeye başlandı. Restoranlarda uygulanan masa sandalye aralığı gibi deniz ve havuz kenarlarında bulunan şezlonglarda da sosyal mesafe ölçümleri yapılıyor.

2019 yılının Kasım ayında kapanan Alanya İncekum Plajı'nda geçtiğimiz hafta başlayan çalışmalar, bu hafta da devam etti. İlk olarak sosyal mesafe kapsamında şezlong aralığını 2 metre olarak ölçen işletmeciler, masa, sandalye ve şezlong sayıları da yarıya düşürdü. Aynı zamanda plajda temizlik çalışmaları da aralıksız sürdürülüyor. Masaları, sandalyeleri, şezlongları, büfenin camlarını ve yerleri dezenfektan kullanarak temizleyen işletmeciler, ilaçlama çalışmalarını da yapıyor.

İşletmeci Ahmet Erdoğan, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla işletmeler kısmi olarak açılıyor. Biz de açılacağımız günü bekliyoruz, muhtemelen bu bayram sonu olacağını düşünüyoruz. Fazla şezlong sayısını indirdik, aradaki mesafeleri ölçmeye başladık. Kendimizce prova yapıyoruz. Önce insan sağlığı, hijyenik ortam önemli. Çalışmalar yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan açıklama bekliyoruz. Diğer açılan işletmeler gibi plajında açılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ahmet Payalıoğlu ise, "Şezlongların arasını 2'şer metre açtık. Daha önceden 200 tane şezlongumuz vardı, bu sayıyı 100'e düşürdük. Sosyal mesafeyi korumaya çalışıyoruz" dedi.

Plajda şezlonglar yarıya düşürüldü, ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapıldı

Kaynak: İHA

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