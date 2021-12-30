"PKK terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan şüpheli sahte pasaportla yakalandı - Haberler
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"PKK terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan şüpheli sahte pasaportla yakalandı

AA / İzzet Taşkıran - Haberler | Güncel

"PKK terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan şüpheli, sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yaparken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

"Pkk terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan şüpheli, sahte pasaportla Türkiye'ye giriş yaparken İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

İstanbul Havalimanı'ndaki pasaport kontrol noktasından 10 Aralık'ta yurda giriş yapmak isteyen bir yolcu, görevlilere "Znar Kalash" ismine düzenlenen haymatlos (vatansızlık) pasaportunu ibraz etti.

Pasaportta bulunan fotoğraftaki kişiyle bu yolcunun birbirine benzetilememesi üzerine belgenin sahte olabileceğinden şüphelenen polis ekipleri, parmak izi kontrolü yaptı.

İncelemede, şüphelinin Batman 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Pkk terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla aranan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ahmet Akdağ olduğu belirlendi.

Şüphelinin, askerliğini yapmayarak kaçtığını, 2011 ve 2014'te kaçak yollarla Hatay ve Şanlıurfa ile Atatürk Havalimanı'ndan yurda giriş-çıkış yaptığını, Avrupa'ya gittiğini, haymatlos pasaportunu Viyana'da illegal yollarla elde ettiğini söylediği öğrenildi.

Şüpheli Akdağ, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar PKK terör örgütü üyesi 21 kişinin sahte belgelerle yurda girerken ve çıkarken yakalandığı bildirildi.

PKK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şüpheli sahte pasaportla yakalandı

PKK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şüpheli sahte pasaportla yakalandı

PKK terör örgütüne üye olmak suçundan aranan şüpheli sahte pasaportla yakalandı

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AA / İzzet Taşkıran - Son Dakika Haberleri

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