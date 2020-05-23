PKK tarafından kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın annesi Emine Kaya: "10 bayramdır çocuğumu...
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PKK tarafından kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın annesi Emine Kaya: "10 bayramdır çocuğumu...

PKK tarafından kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın annesi Emine Kaya: "10 bayramdır çocuğumu göremiyorum.

23.05.2020 12:15 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:22

PKK tarafından kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın annesi Emine Kaya: "10 bayramdır çocuğumu göremiyorum.Bayramlar bize zehir oluyor"

MARDİN - Yaklaşık 5 yıl önce Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırılan Vedat Kaya'nın annesi Emine Kaya, oğlunu 10 bayramdır görmediğini, bayram günlerinin kendilerine zehir olduğunu söyledi.

PKK terör örgütü tarafından izne gelirken Lice ilçesinde alıkonularak dağa kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın ailesi evlatlarının dönmesi için bekleyişlerini sürdürüyor. Yaklaşık 8 ay boyunca HDP Diyarbakır İl başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan anne Emine Kaya ve baba Şeyhmus Kaya, bayramlarının çocukları olmadan huzursuz geçtiğini söyledi.

Anne Emine Kaya, 10 bayramdır çocuğunu görmediğini, dini bayramların ve önemli günlerin kendileri için zehir olduğunu söyledi. Kaya, "HDP'nin çocuğumu PKK'nın eline vermesinin ardından 5 yıl geçti. 10 bayramdır çocuğumu görmüyorum. Ne bayramlar bize bayram oluyor ne de önemli günler bizim için huzurlu geçiyor. Bu günler bize zehir zemberek oluyor. Yemeği indirdiğimizde nasıl yediğimizi bilmiyoruz. Sürekli bir huzursuzluk var evimizde. Çocuğumun gitmesiyle hiç güzel günler geçirmedik, HDP ve PKK'dan hiçbir şey istemiyoruz, sadece çocuğumu istiyoruz. Çocuğum 5 yıldır PKK'nın elinde, yeter artık bırakın çocuğumuzu. HDP ve PKK bizde huzur bırakmadı. HDP ve PKK aynıdır zaten hepsi aynı amaca hizmet ediyor. HDP ve PKK'dan çocuğumuzu bırakmasını istiyoruz. Ramazan Bayramı geldi, herkes bayramı kutlarken bizler de bayramı sabahtan akşama kadar huzursuz bir şekilde geçiriyoruz, evimizde huzur kalmadı. Biz, sadece çocuğumuzu istiyoruz, PKK'dan başka da bir şey istemiyoruz" dedi.

"Hamallık yaparak okuttuğum çocuğumu HDP elimden aldı"

Baba Şeyhmus Kaya, çocuğunun sesini duymak istediğini söyledi. Kaya, "10 bayramdır ben oğlumun sesini duymadım, sesini duymak istiyorum. Oğlumun sağ olup olmadığını da bilmiyorum. HDP, biz orada evlat nöbeti tutarken neden siz orada bekliyorsunuz diye hiçbir zaman sormadı.

Allah'a çok şükür benim paraya ihtiyacım yok. Benim kendi oğluma ihtiyacım var, onu görmek istiyorum. Evlat acısı ne kadar acıdır biliyorlar mı. 12 yıl hamallık yaparak zorlu şartlarda çocuğumu okuttum. Acaba HDP'li vekiller meclise gidip maaşını alıp kendi çocuklarına geldiğinde bizi dinliyorsa, demiyor mu bu adam 5 senedir nasıl dayanıyor? 12 sene hamallık yaparak oğlumu okuttum. Ben bunların yanına bırakmayacağım, bunlar bu bedeli ödeyecekler. HDP bunun hesabını ödeyecek. Ben kendi gözümle gördüm, oğlum kaçırıldıktan sonra 2 saat içerisinde HDP Lice başkanının yanına gittiğimde 10 kişi orada oturuyordu, kendi ağzıyla "Ben senin oğlunu aldım, PKK'ya teslim ettim" dedi. Kendi gözümle görüp kulağımla duydum. Ben onların yanına bırakmam, fitil fitil onların burnundan çıkaracağım. Çocuğum ne yapmış? Burada binlerce, milyonlarca polis var. Bir iki tane polisi alıp Kandil'e götürmüşsün, devlet mi kurdun? Nerede senin Kürdistan'ın? 35 senedir hani nerede Kürdistan'ınız? Ben bir şey göremiyorum. HDP-PKK hep menfaat için bunu yapıyor. HDP'nin işi menfattir. Hem devletin maaşını al hem de devletin polisini kaçır" diye konuştu.

PKK tarafından kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın annesi Emine Kaya: '10 bayramdır çocuğumu...

Kaynak: İHA

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