Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi
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Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi

Türkiye'nin terör örgütlerine karşı operasyonları başarıyla sürüyor. Pençe Kaplan Operasyonu'nda PKK'nın sözde "özel kuvvetler kampı" olan Mervanis temizlendi. 700 Mehmetçik, terör inine 18 günde bayrağımızı dikti

06.07.2020 09:31 | Son Güncelleme: 06.07.2020 09:47

Şırnak Uludere'nin karşısında bulunan, Kuzey Irak'ın Haftanin bölgesinde yürütülen Pençe Kaplan hava destekli kara harekâtının 18'inci gününde, Mehmetçik terör örgütü PKK'nın sözde özel kuvvetler kampı olarak bilinen Mervanis Mampı'nı ele geçirdi. Fırtına obüslerinin karadan, Atak helikopter filosu ve SİHA'ların da havadan belirlenen koordinatları aralıksız vurulan Mervanis Kampındaki teröristler kaçtı.

700 KOMANDO BÖLGEYE İNDİRİLDİ

Sabah'tan Özgür Cebe'nin haberine göre; dün sabaha karşı 04.50'de 700 komando helikopterle bölgeye indirildi. PKK'nın en önemli banrınma yerlerinden olan kampı ele geçirip hâkim tepeye bayrağımızı diken komandolar, vadi yamacında 3 odalı bir silah ve mühimmat deposu tespit etti. Girişi teröristlerce bombayla tuzaklanan sığınağa kontrollü bir şekilde fünye patlatarak giren komandolar çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi. Komandolar araziyi didik didik ederken, tuzaklanmış EYP'ler de köpeklerin de yardımıyla PAMİT (Patlayıcı Madde İmha Timleri) ekipleri tarafından imha edildi.

55 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Terör örgütü PKK'nın branşlaşma adı altında suikast, sabotaj ve bombalı saldırılar gerçekleştirmek üzere seçili teröristlerin gizli eğitim kamplarından biri olan Mervanis Kampında, 2016'da Ankara Güvenpark'taki bombalı hain saldırı planı yapılmıştı. Harekâtın başlamasından bu yana Haftanin Vadisi'nin genelinde öldürülen terörist sayısı 55'e ulaştı. Haftanin'de 900'ün üzerinde hedef imha edildi.

Komandolar, PKK'nın önemli kampını kısa sürede ele geçirdi

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