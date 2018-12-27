PKK'lı Teröristler, Ağrı Taşlıçay Belediye Başkanlığını Kazanan AK Partili Taşdemir'i Ölümle Tehdit Etti

PKK, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde sandıkta yenemediği AK Parti'li Belediye Başkanı İsmail Taşdemir'i montaj kaset, yalan haber, tehdit ve şiddet kullanarak devirmeye çalıştı. Aldığı tehditlerin kendisini yıldırmayıp güçlendirdiğini kaydeden Taşdemir, PKK'nin oyunlarını boşa çıkardı. 2014'te HDP'li adaydan 11 oy fazla alarak başkan seçilen Taşdemir, 2019 yılı için de aday adayı oldu.

HDP, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde sandıkta yenemediği AK Parti'li Belediye Başkanı İsmail Taşdemir'i montaj kaset, yalan haber, tehdit ve şiddet kullanarak devirmeye çalıştı. Taşdemir'in kendisi tarafından yapılan başvuru ile başlayan yargı süreci, HDP'nin oyunlarını boşa çıkardı.

ÖNCE KASET TEZGAHI

2014 yılındaki seçimlerde HDP'li adaydan 11 oy fazla alarak başkan seçilen Taşdemir'e yönelik kumpas serisi 'montaj kaset' tuzağıyla başladı. Taşdemir'in bir hasta ziyaretinde çekilmiş görüntüsüne, montajla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretler içeren konuşmalar eklendi. Taşdemir'i arayan montajcılar şantaj yaparak terör örgütü PKK adına yüklü miktarda para istedi. Talepleri reddedilince Taşdemir'in 2019'da yeniden aday gösterilmesini engellemek için montaj kaseti AK Parti Genel Merkezi'ne gönderdi. Ancak Taşdemir oyunu bozmak için kumpası yargıya taşıdı.

KENDİSİ YARGIYA GİTTİ

Taşdemir, Eylül 2016'da Taşlıçay Başsavcılığı'na giderek kendisi hakkında şikayette bulundu. Taşdemir, güvenlik güçlerinin ulaşamadığı kayıtları da bizzat kendisi temin ederek incelenmesi için başsavcılığı sundu. Kovuşturma sürecinde iki ayrı bilirkişi raporu hazırlandı. Raporlarda 'videoların montaj olduğu, kayıtlardaki sesin Taşdemir'e ait olmadığı' tespiti yer aldı. Ankara Jandarma Kriminal tarafından yapılan incelemede de kayıttaki seslerin Taşdemir'e ait olmadığı belirlendi. Soruşturma sürecinin ardından hazırlanan iddianame ile Taşdemir, Ağrı 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

5 AYRI RAPORDA AKLANDI

Kaset burada da hem bilirkişi hem de Adli Tıp Kurumu tarafından incelenerek 'montaj' denildi. Adli Tıp Kurumu raporunda "Görüntü ve ses örneklerinin birbiriyle uyuşmadığı, ses dosyasının görüntü dosyasına sonradan eklendiği, görüntü dosyasına ait metaverilerin manipülasyona ait izler içerdiği anlaşılmakla, inceleme konusu medyada kurgu ve manipülasyon varlığının saptandığı..." ifadesine yer verildi. 5 ayrı raporun ardından mahkeme, beraat kararı vererek Taşdemir'in suçsuzluğunu tescilledi.

TAZİYE YALANI

Taşdemir'le karşı tezgâhlar bununla kalmadı. Taşdemir hakkında bir fotoğraf servis edilerek "Başkan terörist cenazesine katıldı, teröristlere cenaze aracı verdi" iddiaları ortaya atıldı. Ancak görüntünün 2012 yılına ait, iddiaların düzmece olduğu ortaya çıktı. Bölgedeki güçlü bir aşirete mensup olan Taşdemir'in "terörist cenazesinde olay çıkarılacağı istihbaratı üzerine" ilçedeki mülki ve askeri amirlerin talebi üzerine çadıra gittiği, yanında ilçedeki diğer partilerin temsilcileri ile kanaat önderlerinin de bulunduğu belirlendi. Cenazeyi taşıyan aracın da Diyarbakır'da PKK'ya müzahir sivil toplum kuruluşuna ait olduğu tespit edildi.

Ağrı Taşlıçay Belediye Başkanı İsmail Taşdemir

HİÇBİR TEHDİT YILDIRMADI

Tehditlerin kendisini yıldırmayıp güçlendirdiğini kaydeden Taşdemir, "Tehditler sürüyor. Hala koruma ile geziyorum. Benden başka AK Parti'ye destek veren arkadaşlarım da tehdit edildi. Belediyemizin iki encümenini kaçırıp dağa götürdüler. Encümenlerime 'Ya istifa edip HDP'ye geçeceksiniz ya da oğlunuzu kızınızı bize verip bedel ödeyeceksiniz' dediler. Encümenlerin toplantıya katılmasını engellediler" dedi. 2014'te HDP'li adaydan 11 oy fazla alarak başkan seçilen Taşdemir, 2019 yılı için de yine aday adayı oldu.

Taşdemir'e yönelik kumpaslar, 4 bilirkişi raporu ve Adli Tıp raporu ile belgelendi. Taşdemir'in kendi başvurusu ile başlayan yargı süreci önceki gün (25 Aralık) beraat kararı ile sonlandı.

"HDP KAYBEDERSE OĞLUNU KAYBEDERSİN"

Taşdemir'e yönelik PKK/HDP saldırıları bu kadar da değil. Taşdemir, 2015 yılında Kobani bahanesiyle çıkarılan olaylar sırasında da hedef alındı. Başkana ait akaryakıt istasyonu 7 Ağustos 2015'te yakılarak kullanılamaz hale getirildi. "Burası AK Parti'ye hizmet ediyor, size yaşama şansı vermeyeceğiz" diyerek istasyonu basan PKK'lılar 2 çalışanı da dağa kaçırdı. Akaryakıt istasyonun PKK tarafından yakıldığı devletin kayıtlarına da girdi. Aynı olaylar sırasında Taşdemir'e ait bir eczane de yerle bir edildi. PKK, sık sık mektuplar yolladığı Taşdemir'i telefonla da tehdit etti. PKK'nın Tendürek sorumlularından "Cesur" kod adlı terörist Taşdemir'i, "HDP seçimleri kaybederse sen de Kıbrıs'ta üniversite okuyan oğlunu kaybedersin" diyerek tehdit etti. Bunun üzerine Taşdemir, oğluna bir süreliğine Türkiye'ye getirerek Yalova'da gizlemek zorunda kaldı.