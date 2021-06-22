PKK'lı terörist, çikolata ve kek ambalajlarına gizlediği patlayıcıyla yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

PKK'lı terörist, çikolata ve kek ambalajlarına gizlediği patlayıcıyla yakalandı

PKK'lı terörist, çikolata ve kek ambalajlarına gizlediği patlayıcıyla yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Müslim Sarıyar - Haberler | 3. Sayfa

Mardin'de polis, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren Suriyeli Ali İbrahim'i yakaladı. Şüphelinin çantasında yapılan aramada bir kısmı çikolata ve kek ambalajları içinde 812 gram plastik patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcıların metropollerde eylem amaçlı kullanılacağını söyleyen ve terör örgütü PKK/ YPG üyesi olduğu belirlenen Ali İbrahim'in ifadesinin ardından 6 kişi daha yakalanarak gözaltına alındı.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan Suriye uyruklu kişiyi yakaladı.

PATLAYICIYI, ÇİKOLATA VE KEK AMBALAJINA YERLEŞTİRMİŞ

Yapılan incelemede şüphelinin terör örgütü PKK/ YPG üyesi Ali İbrahim olduğu belirlendi. Terörist gözaltına alınırken, şüphelinin çantasında da arama yapıldı. Aramada çantadaki çikolata ve kek ambalajlarına yerleştirilmiş 762 gram plastik patlayıcı ele geçirildi.

PKK'lı terörist çikolata ve kek ambalajlarına gizlediği patlayıcıyla yakalandı

METROPOLLERDE EYLEM PLANLAMIŞLAR

Ayrıca, tıraş makinesine yerleştirilmiş 9 watt pil ve anahtar, şarj aletine saklanmış 2 elektrikli kapsül ve 50 gram plastik patlayıcı olmak üzere toplam 812 gram plastik patlayıcı ele geçirildi. Şüphelinin emniyette yapılan sorgusunda verdiği ifadesinde, patlayıcıları metropollerde yapacakları eylem nedeniyle getirdiğini söylediği öğrenildi.

Teröristin ifadesi doğrultusunda 6 Türk de gözaltına alındı.

PKK'lı terörist çikolata ve kek ambalajlarına gizlediği patlayıcıyla yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Müslim Sarıyar

Bursa'da tanımadığı kişiler tarafından ayağından vuruldu, baygınlık geçirdi
Bursa'da tanımadığı kişiler tarafından ayağından vuruldu, baygınlık geçirdi
15 yaşındaki çocuk, kendisini ikaz eden polisi bıçakladı
15 yaşındaki çocuk, kendisini ikaz eden polisi bıçakladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Deniz Poyraz Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Kıvanç Tatlıtuğ Farah Zeynep Abdullah
Spor Mert Müldür Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
PKK'lı terörist, çikolata ve kek ambalajlarına gizlediği patlayıcıyla yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 09:36:37. #1.15#

title