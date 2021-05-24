PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda İncil ele geçirildi
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PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda İncil ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı / Harun Aksu - Haberler | 3. Sayfa

PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda İncil ele geçirildi Van'ın Başkale ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve İncil ele geçirildi.

PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda İncil ele geçirildi

VAN - Van'ın Başkale ilçesinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda silah, mühimmat ve İncil ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi kırsalında 24 Mayıs 2021 tarihinde operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "İcra edilen operasyon neticesinde 1 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği, 2 adet savunma tipi el bombası, 580 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği fişeği, 2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği şarjörü, 14 çuval işlenmemiş tütün, İncil ve çok miktarda örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda İncil ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Harun Aksu

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