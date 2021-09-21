PKK 12 yakınını katletti, saldırının olduğu eve 34 yıldır Türk bayrağı asıyor

ŞIRNAK'ın Güneyce köyünde, 34 yıl önce terör örgütü Pkk'nın evlerine düzenlediği saldırıda annesi, babası ve eşinin de aralarında bulunduğu 6'sı çocuk, 2'si hamile, 12 akrabası şehit edilen Şehmuz Güngör (60), katliamın her yıl dönümünde köye gelip, evden geriye kalan enkaza Türk bayrağı asıyor.

Şırnak'ta Gabar Dağı eteklerinde bulunan Güneyce köyünde, 21 Eylül 1987'de, terör örgütü PKK mensupları, Güngör ailesinin yaşadığı eve saldırı düzenledi. Saldırıda Güngör ailesinden Rıfat (80), Emine (70), Sait (35), Behiye (32), Huhe (35), Hizne (34), Azime (15), Hülya (4), Abdulcebar (2), Sacider (2) ile hamile olan Narinç (33) ve Emine (19) karnında bebekleri ile şehit edildi. Saldırıdan tek kurtulan ise 6 yaşındaki Fettah Güngör oldu. Saldırıda annesi, babası ve eşi Huhe Güngör'ü kaybeden Şehmuz Güngör, olayın her yıl dönümünde yaşadığı Aslanbaşar köyünden, Güneyce köyüne gelerek, evden geriye kalan enkaza Türk bayrağı asıyor.

Olayın görgü tanığı ve şehit Tahir Güngör'ün gelini Beşire Güngör ise, "Evin biraz uzağında olan değirmendeydik. Silah sesleri duyduk. Geldik baktık cenazeler yerdeydi. Kadın ve çocukların hepsini öldürmüşler. Evi yakmışlardı. Hiçbir şey kalmamıştı" dedi.