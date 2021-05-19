Pizza nasıl yapılır? Evde pizza nasıl yapılır? Diyet pizza tarifi nasıl yapılır?

Pizza, tabanında bulunan ince hamurunun üstüne eklenen birbirinden farklı malzemelerle çok sevilen yiyecekler arasında. Kişiye özel olarak çeşitli türlerde pizzalar yaratılabilir. Pizza nasıl yapılır? Evde pizza nasıl yapılır? Diyet pizza tarifi nasıl yapılır?

Evde hem sağlıklı hem de lezzetli pizzalar yapmak mümkün. Pizzayı bundan böyle dışarıdan almak zorunda değilsiniz. Dilerseniz evde kendinize özel çeşit çeşit pizzalar yapabilirsiniz. Pizza hamurunun genellikle ince olanı tercih edilir. Amerikan tarzında hamuru kalın olan pizzalar da bulunuyor. Peki, Pizza nasıl yapılır? Evde pizza nasıl yapılır? Diyet pizza tarifi nasıl yapılır?

PİZZA NASIL YAPILIR?

Hamuru için gerekli malzemeler;

- 1 yumurta

- 1 sb ılık su

- ½ sb ılık süt

- 1 paket kuru maya

- 1 tk tuz

- 1 tk şeker

- Alabildiği kadar un ( ele yapışmaz kıvamda olmalı)

Pizza sosu gerekli malzemeler:

- 1 tane domates

-1 yemek kaşığı salça

-1 yemek kaşığı sıvı yağ

- kekik, tuz, karabiber

İlk olarak domatesin kabuklarını soyup rendeleyin. Ardından diğer malzemeleri ekleyip karıştırın ve kenara alın.

Üzeri için gerekli malzemeler:

-Kaşar

-Ton balığı

-Zeytin

-Kırmızı biber

-Yeşil biber

-Mısır

-İstediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz.

Pizza hamuru yapılışı:

- Tüm malzemeleri bir kabın içine alarak karıştırın

- Azar azar unu ilave edin. Ele yapışmayana kadar ve yumuşak kıvamda olana kadar yoğurun.

- Çabuk mayalanması için fırını 50 dereceye ayarlayın.

- Daha sonra fırını kapatın.

- Isının fırının içinde hamuru 30 dakika mayalanmaya bırakın.

- Mayalanan hamuru kullanacağınız tepki boyutunda ince olacak şekilde açın.

- Hamuru tepsiye yerleştirin ve üzerine sosunu, malzemeleri ekleyin.

- 200 derecede 30 dakika pişirin.

İnce hamurlu pizza için:

Bir önceki pizza hamuru tarifini aynı şekilde ince pizza hamuru için de kullanabilirsiniz. Tek yapmanız gereken mümkün olduğunca ince olacak bir şekilde hamuru açmanız. Evde hamur yapmakla uğraşmak istemiyorum diyenler için de bir alternatif var.

Evde çok kolay ve hızlı bir şekilde pizza yapmak istiyorsanız. Pizza hamur yapmanıza gerek yok. Pizza tabanı olarak lavaş kullanabilirsiniz.

- Hazır olarak aldığınız lavaşları üzerini hazırladığınız sos ile kaplayın

- Ardından dilediğiniz malzemeleri ekleyebilirsiniz. Kaşar, mozzarella, kuru domates, zeytin, mısır, mantar, sucuk vs.

- Pizza tabanınız lavaştan olduğu için kurumamasına dikkat edin.

- Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında peynirler eriyinceye kadar pişirin. Yaklaşık 15-20 dakika pişirin.

- Afiyet olsun!

EVDE PİZZA NASIL YAPILIR? MAYASIZ PİZZA TARİFİ

Orijinal pizza hamuru normalde maya ile yapılıyor. Fakat hamurun olması için mayalanmasını beklemek istemeyenler ya da mide rahatsızlığı olanlar maya kullanmak istemeyecektir. Dolayısıyla biz de maya yerine karbonat ve yoğurt kullanarak orijinal pizzanın tadını bozmadan mayasız bir pizza hamuru yaptık.

Mayasız pizza hamuru için gereken malzemeler:

-5 yk yoğurt

-Yarım çay bardağı süt

-5 yk sızma zeytinyağı

-1 yumurta

-3 sb elenmiş un

-1 sb su

-1 çay kaşığı toz şeker

-1 çay kaşığı tuz

-1 paket kabartma tozu

Pizza sosu için gerekli malzemeler:

-1 yk salça

- 1 tane domates

-1 yk ayçiçek yağı

- kekik, tuz, karabiber

Üzeri için gerekli malzemeler:

-Kaşar, mantar, mısır, zeytin, kırmızı ve yeşil biber

- Siz dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz.

Mayasız pizzanın yapılışı:

-Derin bir kabın içerisine yumurtayı kırın.

- Üzerine yoğurdu, sütü, tuzu, toz şekeri ve sızma zeytinyağını ekleyerek iyice çırpın.

-İyice çırptıktan sonra karışıma suyun yarısını da ekleyin. Ardından kabartma tozunu ve ununu da ekleyerek malzemeleri karıştırın.

-Hamur kıvamını bulana kadar suyunu ve ununu eklemeye devam edin. Hafif ele yapışan bir hamur elde etmek gerekiyor.

-Daha sonra hamuru bir kenarda 10 -15 dakika dinlendirin. Mayalı bir hamur olmadığı için daha fazla dinlendirmeye gerek yoktur.

-Dinlendikten sonra hamuru tezgah üzerinde ya da direkt pizza tepsisinde elimizle yayın. Dilerseniz merdane yardımıyla da deneyebilirsiniz fakat cıvık bir hamur olduğu için yapışacaktır, bu yüzden elle yapmak en iyisi.

-Şeklini verdikten sonra sosunu ve malzemelerini ekleyerek önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 15-20 dakika pişirin.

-Afiyet olsun!

DİYET PİZZA TARİFİ NASIL YAPILIR?

Diyette iken canınız pizza çektiğinde artık gönül rahatlığı ile yiyebilirsiniz. Çünkü birazdan paylaşacağım pizza, bildiğiniz normal pizzalardan farklı. Diyet pizzanın kalorisi düşük ve aynı zamanda sağlıklı. Diyet pizza olması sizi korkutmasın, tadı gayet lezzetli oluyor. Normal pizzalardan tek farkı sağlıklı, besleyici ve kilo aldırmaması. İşte tadına doyamayacağınız diyet pizza!

Diyet pizza tabanı için gerekli malzemeler:

- 1 tane kabak

- 1 tane yumurta

- 2 tepeleme yemek kaşığı tam buğday unu

- 1 çay bardağı kaşar rendesi

- ½ diş sarımsak ( 1 çay kaşığı toz sarımsak da kullanılabilir)

- Tuz ve karabiber

Pizza sosu için gerekli malzemeler:

-1 yemek kaşığı salça

- 1 tane domates

-1 yemek kaşığı sıvı yağ

- kekik, tuz, karabiber

Üzeri için gerekli malzemeler:

Bu tarifte tek bir pizzada iki farklı çeşit pizza yarattık. Pizzanın bir yarısı için; ton balığı, mor soğan, kaşar ve mısır diğer yarısı için ise mozarella, kuru domates, kırmızı biber, ve zeytin kullanıldık. Siz istediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Fakat diyet pizza olduğu için sucuk, salam, sosis gibi malzemelerin kullanılmaması gerekir.

Diyet pizza tabanının yapılışı:

- Kabağı rendeleyin ve bir mutfak bezi yardımı ile suyunu sıkın.

- Suyunu sıktığınız kabağı bir kaba aktarıp diğer malzemeleri ekleyin ve karıştırın.

- Bir fırın tepsisine yağlı kağıt seriyoruz.

- Elde edilen karışımı tepsinin üzerine koyun ve pizza şekli verin.

- 220 derecelik fırında kontrollü olarak 10 dakika pişirin.

-Diyet pizza tabanınız piştikten sonra hazırladığınız sosu üzerine yayın. Ardından diyete uygun olacak istediğiniz malzemeleri üzerine dizin. Tekrar fırına koyun ve üzerindeki kaşar eriyip kızarmaya başlayınca pizzanız hazır olacaktır.

-Afiyet olsun!