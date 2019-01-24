Piyanist Tuluyhan Uğurlu: Mozart Sadece Avruplalıların Olabilir mi Mozart, Hepimizin Mozart'ı
Euronews Türkçe'n'in sosyal söyleşi programı RÖP'ün bu haftaki konuğu konuğu, "Harika Çocuk" kanunu ile Viyana'da müzik eğitimi alan, "'İstanbul Kanatlarımın Altında"' (1996) filmi için bestelediği müziklerle ülkemizde tanınan piyanist Tuluyhan Uğurlu.
Euronews Türkçe'n'in sosyal söyleşi programı RÖP'ün bu haftaki konuğu konuğu, "Harika Çocuk" kanunu ile Viyana'da müzik eğitimi alan, "'İstanbul Kanatlarımın Altında"' (1996) filmi için bestelediği müziklerle ülkemizde tanınan piyanist Tuluyhan Uğurlu
Kaynak: Euronews.com