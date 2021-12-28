Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye bugün uyandırılacak (2) - Haberler
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Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye bugün uyandırılacak (2)

Pitbull saldırısı sonrası doku nakli yapılan Asiye bugün uyandırılacak (2)
Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Haberler | Sağlık

UYANMAYA BAŞLADI, TEPKİ VERİYORSabah saatlerinde minik Asiye Ateş'i muayene eden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, her şeyin yolunda göründüğünü söyledi.

UYANMAYA BAŞLADI, TEPKİ VERİYOR

Sabah saatlerinde minik Asiye Ateş'i muayene eden Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, her şeyin yolunda göründüğünü söyledi. Asiye Ateş'in yavaş yavaş uyandırılmaya başlandığı ve kendisiyle ilgilenen sağlık çalışanlarına tepki vermeye başladığı öğrenildi. Asiye'nin sağlık çalışanlarına mırıldanarak bir şeyler söylediği, bir hemşirenin de elini sıktığı belirtildi.  Asiye'nin sağlık durumunu yakından takip eden Çocuk Enfeksiyon Hastalıklarından Doç. Dr. Tuğçe Tural Kara, "Asiye buraya geldiğinde yüksek enfeksiyonu vardı. Yoğun tedavi uyguladık ve ameliyata hazır hale getirdik. Asiye yavaş yavaş uyanmaya başlıyor. Şu an enfeksiyonu kontrol altında. Önümüzdeki saatlerde Asiye'nin tamamen uyanmasını ve normal odaya alınmasını bekliyoruz" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Alparslan Çınar - Son Dakika Haberleri

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