Pistlerin şampiyonu azmetti, spor hekimi olmayı hedefliyor
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Almitu Bekele Degfa, Beşiktaş, Isparta, Yerel

Pistlerin şampiyonu azmetti, spor hekimi olmayı hedefliyor

- Pistlerin şampiyonu azmetti, spor hekimi olmayı hedefliyor Ispartalı milli atlet Ceren Yılmaz, sporla dersin bir arada yürüyeceğini gösteren başarıya imza attı.

21.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:48
Pistlerin şampiyonu azmetti, spor hekimi olmayı hedefliyor

- Pistlerin şampiyonu azmetti, spor hekimi olmayı hedefliyor

ISPARTA - Ispartalı milli atlet Ceren Yılmaz, sporla dersin bir arada yürüyeceğini gösteren başarıya imza attı. Beşiktaş Jimnastik Kulübü sporcusu 19 yaşındaki milli atlet, Türkiye, Avrupa, Balkan ve Dünya dereceleriyle öne çıkarken bir yandan da Tıp Fakültesi'nden mezun olup spor hekimi olmayı hedefliyor.

Tıp Fakültesi'nin kazanan 2. sınıf öğrencisi, hem akademik hem de sportif alanda hizmetini sürdürüyor.

Türkiye derecelerinin yanı sıra şu ana kadar 2019 yılında U-20 Şampiyonası'nda 1500 metrede ikincilik, Liseler Dünya Şapiyonası'nda Bayrak yarışmasında üçüncülük kazanan Milli Atlet Yılmaz, aynı zamanda Yıldızlar Dağ Kros Dünya Kupasında boy gösterdi.

En büyük destekçisi ailesi

Süper Lig yarışmalarında orta mesafede Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü temsil eden milli atlet Ceren Yılmaz'ın büyük destekçisi ailesi. Ceren'in bu başarısında Beden Eğitimi Öğretmeni annesi Sibel Yılmaz ve baba Lütfü Yılmaz'ın büyük çabaları var. En büyük desteği ailesinden alan milli atlet Ceren Yılmaz, çocukluk hayalini de gerçekleştirerek doktor olmayı hedefliyor.

"Sporla ders bal gibi yürüyor"

Milli atlet Ceren Yılmaz, ilkokul döneminden başlayan spor aşkının tam gaz devam ettiğini belirterek, "Atletizme başlayan kolay kolay bırakamaz. Sporla ders bal gibi yürür. Yeter ki, planlı-programlı çalışılsın. Zor oluyor mu elbette. Ancak ikisini bir arada götürmek bana güven veriyor" dedi.

"Planlı ve programlı bir şekilde çalıştım"

Lise ve üniversite hayatında da tempoyu hiç düşürmediğini dile getiren milli atlet Ceren Yılmaz, "Isparta'mızı ve ülkemizi şu ana kadar ki yarışmalarda en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Ama derslerimi de ihmal etmedim. Planlı ve programlı bir şekilde çalıştım" diye konuştu.

"Doktorluk ve hekimlik çok güzel bir meslek"

Milli atlet Ceren Yılmaz, çok çalışarak SDÜ Tıp Fakültesini en iyi dereceyle bitirmenin hedefinde olduğunu belirterek, "Doktorluk ve hekimlik çok güzel bir meslek. En zor bölümlerden biri Tıp. Ama bugün ben kros sayesinde kendimi olan güvenim geldi. Her zaman yanımda anneme, babama ve öğretmenlerime sonsuz teşekkür ediyorum. Genç sporcu kardeşlerimizde de isterse başarabililir. Hem spor hem de eğitim bir arada yürüyor" dedi.

Yılmaz, Ispartalı krosçulara da sahip çıkılması halinde çok daha güzel derecelerin geleceğini sözlerine ekledi.

Pistlerin şampiyonu azmetti, spor hekimi olmayı hedefliyor

Kaynak: İHA

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Pistlerin şampiyonu azmetti, spor hekimi olmayı hedefliyor

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