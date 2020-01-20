Pırtımpırt nedir? Pırtımpırt yemeği nasıl yapılır? Pırtımpırt yemeği nerenin?
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Pırtımpırt nedir? Pırtımpırt yemeği nasıl yapılır? Pırtımpırt yemeği nerenin?

Pırtımpırt nedir araştırılıyor. Etli bir yemek türü olan pırtımpırt yemeği nasıl yapılır? İlginç yöresel yemekler Anadolu mutfağının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Pırtımpırt yemeği de kendine has tadıyla dikkat çekiyor. Peki, pırtımpırt yemeği nerenin? Pırtımpırt yemeği tarifi nedir, hangi yöreye ait? İşte detaylar...

20.01.2020 08:50 | Son Güncelleme: 20.01.2020 08:50
Pırtımpırt nedir? Pırtımpırt yemeği nasıl yapılır? Pırtımpırt yemeği nerenin?

İçinde bulunan asma yapraklarının parçalanmasından adını alan pırtımpırt yemeği, temelde bir et yemeğidir. İçersinde bulunan farklı ürünlerle tam bir sağlık deposu. Asma yaprakları nedeniyle de ekşimsi tada sahiptir. Pırtımpırt yemeği tarifi ve daha fazlası haberimizde...

PIRTIMPIRT NERENİN?

Diğer adıyla kirtimburt olarak da anılan yemek, 'nin ilçesine özgüdür. Tam bir Anadolu yemeği olma özelliğine sahip pırtımpırt, içinde barındırdığı ürünlerle de vatandaşa şifa dağıtıyor.Taze asma yapraklarının parçalanıp (pırtılıp) tencerede pişirilmesiyle ortaya çıkan hafif ekşili tat, yemeği diğer yeşil yaprak (ıspanak, pazı) yemeklerinden ayırır.

PIRTIMPIRT TARİFİ

Yarım Kilogram Kemikli Et

Yarım Kilogram Asma Yaprağı

3 Adet Soğan

2 Su Bardağı Nohut

2 Çay Bardağı Gendime (Aşurelik Buğday)

3 Yemek Kaşığı Tereyağı

2 Yemek Kaşığı Domates Salçası

Tuz

Kırmızı Toz Biber

Yapılışı

PIRTIMPIRT NASIL YAPILIR?

Nohut ve gendime geceden ıslatılır. Daha sonra suları boşaltılarak ayrı tencerede tekrardan haşlatılır. Haşlama işlemi bittikten sonra süzülür ve asma yaprakları haşlatılır. Kevgirle süzgece alınıp suyu süzdükten sonra incecik doğramaya başlanılır.

Tencerede tereyağını erittikten sonra soğan pembeleşinceye kadar kavrulur. Eti ekleyip kavurma işlemine devam edilir. Bir kaşık kadar salçayı suda ezilerek tencereye ilave edilir. Daha sonra asma yaprağı, nohut ve gendime eklenip karıştırılır. Üzerini örtecek kadar su doldurulduktan sonra kapağı kapatılıp pişirilir.

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