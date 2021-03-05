Pirelli F1 lastiklerinin test takvimini açıkladı
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Pirelli F1 lastiklerinin test takvimini açıkladı

05.03.2021 11:22 | Son Güncelleme: 05.03.2021 11:27
Pirelli F1 lastiklerinin test takvimini açıkladı

Pirelli, 2022 sezonuna hazırlık amacıyla dokuz Formula 1 takımıyla toplam 28 gün sürecek 10 test seansları gerçekleştirmeyi planlıyor.

CARMEDYA.COM – Pirelli, 2022 sezonuna hazırlık amacıyla dokuz Formula 1 takımıyla toplam 28 gün sürecek 10 test seansları gerçekleştirmeyi planlıyor.

2022 sezonunda 18 inç lastiklere geçişin yanı sıra yeni teknik düzenlemeler de devreye girecek. Öte yandan, test programı devam eden Covid-19 pandemisinin yol açabileceği kısıtlamalara bağlı olacak.

Yeni 18 inç lastiklerin geliştirilmesine aslında 2019'da başlanmış ancak Covid-19 salgınından ötürü çalışmalara bir yıl ara verilmişti. Bu sene, 18 inç lastiklerin testleri slick (düz yarış lastikleri – yedi seans) ve ıslak (ıslak zemin lastikleri – üç seans) versiyonlar olmak üzere karışık bir programla devam edecek. Bu kapsamda dört bağımsız testin yanı sıra birer Grand Prix'nin ardından altı test gerçekleştirilecek. Bu yıl 22-24 Şubat tarihleri arasında Ferrari ile birlikte İspanya'daki Jerez pistinde düzenlenen ilk iki test oturumunda hem slick hem de ıslak lastikler denendi. Test oturumları 2021'de toplam 20 günü kapsayacak ancak bazı günlerde birden fazla otomobil kullanılacağı için yıl boyu 28 'otomobil günü' (22 gün kuru, altı gün ıslak) olacak.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan markanın F1 ve Otomobil Yarışları Direktörü Mario Isola şunlar söyledi: "Yeni 18 inç lastik testlerine kısa süre sonra devam etmeyi umuyoruz. Ancak, geçen yıl test programının askıya alınmasına neden olan Covid-19 pandemisi henüz geçmiş değil. Bu yıl için planladığımız takvimi değiştirmemiz gerekebilir. Bu nedenle yedek bir planımız da var. Yine de 2019 yılında bıraktığımız yerden devam edebileceğimiz bir program hazırladık. Gelecek sene Formula 1'e çok farklı bir görünüm verecek yeni düzenlemelere uygun yeni nesil lastiklerin teknik spesifikasyonlarını tamamlamayı planlıyoruz. Simulasyonlar ve geliştirme otomobilleriyle bizi destekleyen ve üzerinde çalışabileceğimiz sağlam bir temel sağlayan tüm takımlara çok teşekkür ederiz. 2022 sezonu için 18 inç lastiklerin hem slick hem ıslak versiyonlarını test edeceğiz. İspanya'daki Jerez pistinde Ferrari ile birlikte üç gün süren testlerle başlattığımız programı Eylül ayında Fransa'daki Magny-Cours pistinde Alpine ile tamamlayacağız. "

Kaynak: Carmedya.com

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