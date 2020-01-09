Pinokyo Filmi

09.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 09.01.2020 10:58

Ünlü İtalyan yazar Carlo Collodi'nin aynı adlı eserinden bir kez daha beyaz perdeye uyarlanan filmin yönetmenliğini Matteo Garrone yaparken senaryosunda ise yönetmen Garrone ile birlikte Massimo Ceccherini'nin imzaları var. Pinokyo'yu Federico Ielapi'nin, Geppetto'yu Roberto Benigni'nin canlandırdığı filmin diğer rollerinde Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini ve Maribe Vacth yer alıyor.

Yönetmen: Matteo Garrone

Senaryo: Matteo Garrone, Massimo Ceccherini, Carlo Collodi

Oyuncular: Federico Ielapi, Roberto Benigni, Rocco Papaleo, Massimo Ceccherini, Marine Vacth, Gigi Proietti, Alida Baldari Calabria, Alessio Di Domenicantonio, Maria Pia Timo, Davide Marotta, Paolo Graziosi, Massimiliano Gallo, Gianfranco Gallo, Teco Celio, Enzo Vetrano, Nino Scardina, Maurizio Lombardi, Guillaume Delaunay, Giuliano del Taglia, Domenico Centamore, Gigio Morra, Mauro Bucci, Sergio Forconi, Luisa Ragusa, Massimo Viafora, Claudio Gaetani, Giovanni Iovino, Betty La Padula, Aldo Marinucci, Ciro Petrone

Filmin Türü: Fantastik

Orijinal Adı: Pinocchio

Yapımcı Firma: Fabula Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: İtalya, Fransa, İngiltere

Orijinal Dili: İtalyanca

Filmin Süresi: 125 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 27.03.2020



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Kaynak: InterSinema.com