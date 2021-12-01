Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna dahil oldu - Haberler Magazin
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Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna dahil oldu

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Yargı'nın kadrosuna 2 yeni oyuncu dahil oldu. Komiser Eren'in eski sevgilisi ve kızının ortaya çıkmasıyla Pınar Töre ve Merve Ateş diziye katıldı.

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu'nun paylaştığı Yargı dizisi her pazar akşamı izleyicileriyle ekrana kilitlemeye devam ediyor. Yargı'nın oyuncu kadrosuna Cezmi Baskın, Ayşenil Şamlıoğlu ve Nergis Öztürk'ün ardından iki yeni isim daha katıldı.

ROL ALMAYA BAŞLADILAR

Dizide komiser Eren'in eski sevgilisi Özlem karakterini Pınar Töre, Özlem'in kızı Tuğçe rolünü ise Merve Ateş canlandırmaya başladı.

EREN'İN HAYATI DEĞİŞİYOR

Yargı'nın son bölümünde eski sevgilisi Özlem'in kızının hırsızlık suçuyla büroya geldiğini öğrenen Eren, yardım etme kararı aldı. Masasında "O senin kızın" yazılı bir not bulan Eren, Tuğçe'den DNA örneği alarak babalık testi yaptırmaya karar verdi.

Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna dahil olduPınar Töre

Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna dahil oldu

Pınar Töre ve Merve Ateş, Yargı dizisinin kadrosuna dahil oldu

Ecem Altan
Ecem Altan
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