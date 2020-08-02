Pınar Gültekin'in katili "Mini etek" yalanıyla tahrik indiriminden faydalanmaya çalışıyor
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Pınar Gültekin'in katili "Mini etek" yalanıyla tahrik indiriminden faydalanmaya çalışıyor

Muğla'da hunharca öldürülen Pınar Gültekin'in avukatı Dr. Rezan Epözdemir, katil zanlısının tahrik indiriminden faydalanmaya çalıştığını belirterek "Katil zanlısı 'kıskandım, mini etek giydi, sosyal medyada kızlık soy ismini kullandı' gibi ifadeler sıkça kullanıyor" dedi.

02.08.2020 09:48 | Son Güncelleme: 02.08.2020 10:46

Muğla'da katledilen Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, Sabah Gazetesi'ne katilin tüyler ürperten ifadeleriyle ilgili çarpıcı detayları anlattı. Epözdemir, "Failin haksız tahrik indiriminden faydalanmak için ezberletilmiş, kurgulanmış bir savunma mekanizmasını hayata geçirmeye çalışmasını görüyoruz. İnsanın insan olma vasfına aykırı bir cinayet" dedi.

"BAŞKACA FAİLLERİN OLDUĞU AÇIK"

Cinayetin detaylarına dikkat çeken Avukat Epözdemir, "Canice, hunharca işlenmiş bir cinayet. Önce bir yumruk attım, bir yumruk daha attım. 10-15 saniye öldükten sonra boğazını sıktım deniyor. Cinayetin tasarlanarak işlendiği, özellikle suç delillerini gizleme, yok etme, cesedin yok edilmesi kısmında başkaca faillerin olduğu açık. İnanılmaz soğukkanlı, planlı süreç" dedi.

"SOĞUKKANLI BİR ŞEKİLDE CİNAYETİ İŞLEMİŞ"

Avukat Epözdemir, katilin telefonu en son bağ evinden, cinayetin yaşandığı yerden 'sinyal vermesin' diye 45 dakika kadar uzak bir noktaya giderek, burada 'baz ve sinyal kaydı oluşsun' diye çabaladığını belirtti.Epözdemir, "Sinyal almaya çalıştığı yerde SİM kartı kırıyor. Telefonu üç parçaya ayırıp farklı yerlerde parçalar bırakılıyor. Sonra 'kalekim' kullanılarak içinde Pınar'ın olduğu varilin üzerini betonlaştırılıyor. Varilin kapağı iyice daraltıldıktan sonra bir palet yardımıyla dereye atılıyor. Bu kadar tasarlanmış, planlanmış, soğukkanlı bir şekilde cinayeti işlemiş. 'Haksız ve ani tepkiyle gelişti. Benden para istedi. Beni tehdit etti. Bıçakla kolumu çizdi' şeklindeki beyanlara hukuken itibar etmek mümkün değil. Burada bir cani var. Eziyet çektirerek, canavarca hisle ve tasarlayarak bu suçu işlenmiş bir cinayet söz konusu" diye konuştu.

"MİNİ ETEK" YALANINA SIĞINDI

Özgecan Aslan, Münevver Karabulut başta olmak üzere diğer pek çok kadın cinayetinde olduğu gibi burada da haksız tahrik indiriminden faydalanma çabasının kendisini çok üzdüğünü kaydeden Epözdemir, şöyle devam etti: "Failin haksız tahrik indiriminden faydalanmak için ezberletilmiş, kurgulanmış bir savunma mekanizmasını hayata geçirmeye çalıştığını görüyoruz. 'Kıskandım, mini etek giydi, sosyal medyada kızlık soy ismini kullandı' gibi ifadeler sıkça kullanılıyor. Haksız tahrik hedefiyle kurgulanmış, ezberletilmiş, insanın insan olma vasfına aykırı bir cinayet."

Pınar Gültekin'in katili 'Mini etek' yalanıyla tahrik indiriminden faydalanmaya çalışıyor
Haber Yorumları (9)
GURBETCİ: ya 2020 de mini etek tartisiliyorsa yuh bize eger bir de kanun varsa mini etrekle ilgili ozaman batmisik ülke olarak yuh bize
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NECMETTİN YÖRÜK: Yil 2009 .Kızımı .üstelik hamile 20 bicak yetmedi arabasiyla uzerinden defalarca gecti öldürdü .canavar şimdi açık cezaevinde herhafta izinli çıkıyor (belkide sıra sizde)
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YAV HE HE: Al birini vur ötekine. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş . Deyimleri bu olayı özetliyor . Tabi heykele tapan zihniyet hemen tepki verir
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