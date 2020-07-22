Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı Muğla'da Cemal Metin Avcı tarafından katledilen Pınar Gültekin'in, 2015 yılında evine gitmek için bindiği minibüste tecavüze uğrayıp yakılarak öldürülen Özgecan Aslan için attığı tweetler ortaya çıktı. Gültekin bir tweetinde, "Adi köpekler böyle şerefsizler asılmalı" ifadelerine yer vermiş.

Muğla'nın Ula İlçesi'ne bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin'in evli olduğu öğrenilen Cemal Metin Avcı tarafından vahşice dövüldüğü, boğularak öldürüldüğü ve cesedinin yakıldıktan sonra, varille ormanlık alana bırakıldığı ortaya çıktı. Pınar'ı bulmak için kurulan özel ekip tarafından gözaltına alınan cani, cinayeti itiraf etti. Şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan Pınar Gültekin'in kendisi gibi vahşi bir cinayete kurban giden Özgecan Aslan için paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

"CANIM ACIYOR, İÇİM PARÇALANIYOR"

Paylaşımlarında acısını dile getiren Gültekin'in 2015 yılında bindiği minibüste tecavüze uğrayıp yakılarak öldürülen Özgecan için "Bir türlü geçmiyor, sanki kız kardeşimin başına gelmişçesine canım acıyor, içim parçalanıyor. Nice Özgecanlar gitti, artık yeter" tweetini attığı görüldü.

"BÖYLE ŞEREFSİZLER ASILMALI"

Yine Gültekin başka bir tweetinde, "Adi köpekler böyle şerefsizler asılmalı" dediği de belirlendi.